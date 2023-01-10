氣候變遷因應法三讀 林伯豐：盼參考日本新加坡訂優惠碳費

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（中央社記者鄭鴻達台北10日電）立法院今天三讀通過「氣候變遷因應法」，三三會理事長林伯豐今天提出9大建議，包括重新檢討能源配比、擴大再生能源供給量、增加儲能建設，以及透過產創條例，提供企業製程減碳等環保相關投資的投資抵減。

為因應氣候變遷挑戰，立法院院會今天三讀通過「氣候變遷因應法」，林伯豐透過三三會發布新聞稿指出，台灣要達到2050淨零碳排目標，沒有人是局外人，企業深知淨零、減碳、永續發展是必須要走的路，因此給予以下建議。

第一，能源政策與減碳政策應保持一致性，盼重新檢討能源配比，提高穩定、充裕且多元的低碳能源，以降低電力排放系數。此外，應保留核能為基載電力且占比至少30%，讓核二、核三延後除役，並開放企業自建核能小型模組化反應爐（SMR）。

第二，擴大國內再生能源供給量。林伯豐建議透過投資抵減、融資利息補助、私募股權租稅優惠等政策誘因，提升綠電業者投資建設意願，且再生能建置法規與申設標準，應簡化及明確化。

第三，支持企業擴大發展材料循環經濟，對企業使用再生油品或生質燃料，給予再生能源憑證、減碳認證或其他租稅獎勵措施；第四，提高國際認可的自願性市場碳權抵換量或比例，以實現淨零排放承諾或目標。

第五，政府應增加儲能建設。林伯豐建議比照美國的「2021年儲能稅制獎勵及設置法草案」，給予企業投資儲能設備投資抵減；第六，台灣所徵碳費，應參考鄰近國家如日本或新加坡費率標準，並訂定合理優惠費率，以提高企業自願減量誘因。

第七，林伯豐建議建置可與國際接軌的碳盤查標準、輔導措施、認證標準與管理機制，並協助企業進行製程減碳；第八，補助碳補存（CCS）技術研發與應用，加速實現低碳潔淨能源環境。

第九，林伯豐建議在產創條例中，針對企業有關製程減碳、污染防治、綠色設施等環保相關投資，增列投資抵減租稅獎勵，以利企業積極低碳轉型。

最後，林伯豐強調，政府已實施用電大戶條款、2月將開徵耗水費，未來也計畫開徵碳費，這些徵收對象多為工業用戶，工業占台灣 GDP 比重達 38%，如此規劃方式實有欠公允，也會影響企業未來投資意願，盼政府能滾動式檢討、調整上述政策。（編輯：潘羿菁）1120110