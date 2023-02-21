建德去年每股賺1.47元 開發機聯網布局新興市場

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）工具機磨床製造廠建德工業今天公布去年稅後獲利新台幣1.44億元，每股基本純益1.47元。建德工業積極開發機聯網應用，鎖定印度、越南、巴西等新興市場。

法人表示，建德工業看好東南亞工具機維修市場前景，有意今年在越南興建設廠。

建德工業下午公布去年合併財報，2022年合併營收9.01億元，合併毛利率42.68%，合併營業利益1.93億元，營益率21.44%；全年稅後獲利1.44億元，每股基本純益1.47元。

建德工業將於22日舉行上市前業績發表會，展望未來營運，依簡報資料顯示，開發機聯網因應客戶後端整廠監控需求、啟動產線整合，並布局工業4.0實務運用。

在機聯網部分，建德工業指出，以歐洲市場需求開始，聯合國家級研究單位、學校及經銷商開發，取得機台資訊並整合成資料庫的機台。

在產線整合方面，建德工業表示，中國基本薪資成長幅度高，增加許多設備自行加工所需鑄件及重要零組件需求，技術細分化的產線規劃可降低對資深技術人員的依賴性，並顯著降低管理成本。

建德工業以KENT品牌銷售全球，主要產品為磨床，包括平面磨床、CNC平面磨床、龍門磨床、圓周磨床、圓盤磨床等產品，應用領域涵蓋機械、國防、汽車、航太、電子、模具、醫療等，銷售國家以亞洲、美洲等國為主。近年中國、印度、越南及巴西等新興市場，逐漸成為銷售重點區域。

在產能布局上，根據簡報資料，建德工業在台灣雲林斗六、中國浙江杭州、江蘇南通設有廠區，天津、廣東東莞等地設有據點，在越南平陽、美國芝加哥也設有據點。

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法人表示，建德工業浙江杭州廠區產能已滿，江蘇南通廠去年第4季開始量產。建德工業看好東南亞工具機維修市場前景，有意今年在越南興建設廠，預計2024年開始量產，若產能利用率達到90%以上，營收貢獻可望倍增。

觀察產品和市場分布，法人指出，磨床及加工中心占建德工業營收比重約94%，磨床產品在中國市占率約20%；亞洲地區營收占比約85%、台灣占比約5%。（編輯：張良知）1120221