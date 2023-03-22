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銀行危機緩解美股揚 法人：市場關注美Fed利率決策

2023/3/22 08:13
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）美國銀行危機緩解，美股再度上漲。台股21日上漲93.48點收在15513.45點。法人表示，市場關注23日凌晨美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果，預期近日台股整理格局。

美國銀行危機疑慮緩解，美股21日收盤再度上漲，市場焦點轉向美國聯準會於台灣時間23日凌晨利率決策會議結果。

道瓊工業指數勁揚316.02點或0.98%，收32560.60點，標準普爾指數上漲51.30點或1.30%，收4002.87點。那斯達克指數上揚184.57點或1.58%，收11860.11點，費城半導體指數小漲2.173點或0.07%，收3116.886點。

台股加權指數21日上漲93.48點，收在15513.45點，成交值新台幣2201.96億元。3大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超6.38億元，其中自營商買超2.67億元，投信買超19.77億元，外資及陸資賣超28.82億元。

在台指期淨部位，3大法人21日淨多單增加1425口至10700口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1336口至9959口。

本土投顧法人指出，台股21日收上影線紅K，短線仍面臨上檔月線約15555點反壓，市場觀望23日凌晨美國聯準會利率決策會議結果，預期近日台股仍維持下檔有撐但上攻不易的整理格局。

根據金管會初步統計，保險業投資瑞信曝險逾新台幣1000億元。國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、南山人壽、中國人壽、台灣人壽6大壽險全數表示，未持有AT1債券，且持有部位多為主順位債。

台灣綜合研究院21日公布2月電力景氣燈號續亮藍燈，主因是受到國際景氣衰退影響，國內生產動能疲弱，其中半導體產業更陷入停滯萎縮、轉亮藍燈，前景悲觀。（編輯：郭無患）1120322

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