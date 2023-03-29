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美光看好供需可望逐步改善 記憶體族群漲跌互見

2023/3/29 10:14
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（中央社記者張建中新竹28日電）美國記憶體廠美光（Micron）看好市場供需可望逐步改善，盤後股價上揚逾1%；不過，今天並未激勵記憶體族群股價表現，呈漲跌互見局面。

隨著動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產品銷售同步滑落，美光2023會計年度第2季營收滑落至37億美元，季減10%，年減53%，每股虧損1.91美元。

美光預期，2023會計年度第3季營收將約35億至39億美元，每股虧損約1.51至1.63美元。此外，美光同時宣布，高階主管減薪、全面停發2023會計年度獎金，預期整體人力縮減比例將逼近15%，高於原先預估的10%，措施包括裁員及2023年12月底前遇缺不補。

美光指出，部分終端市場客戶庫存已經減少，未來幾個月供需情況可望逐步改善。美光盤後股價上揚逾1%。

南亞科、華邦電及威剛等記憶體族群今天股價漲跌互見。其中，南亞科開平震盪走低，一度達61.3元，下跌1.2元；威剛震盪走低，由紅翻黑，下探73.1元，下跌0.6元；華邦電則維持在平盤24.65元之上震盪。（編輯：張良知）1120329

#美光
#南亞科
#華邦電
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