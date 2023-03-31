台積電與客戶及供應商簽約推動無紙化 年省7.2萬張紙

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（中央社記者張建中新竹31日電）台積電打造綠色合約管理系統，與客戶及供應商進行無紙化簽約，平均年省7萬2400張A4紙，減碳5.4公噸，合約作業效率提升97.5%。

台積電最新一期的ESG電子報今天出爐。台積電表示，有鑑於傳統的紙本合約作業流程繁複，將綠色文化融入法務日常業務運作，推動「合約管理數位創新計畫」。

台積電運用包括無紙化、自動化及智慧型手機應用程式、智慧資訊化、數位轉型4大策略，精進合約管理系統服務功能，有效提升作業效率，同時開發「合約搜尋應用程式」，讓使用者可透過手機進行移動式即時管理，達成全程合約不落地的環保目標。

台積電統計，截至今年3月，共有超過1100家客戶及1400家供應商完成無紙化簽約，平均年省7萬2400張A4紙，減碳5.4公噸，合約作業效率提升97.5%。

為提升供應商廠房安全防護水準、避免火災發生導致物料供應中斷風險，台積電以供應商消防永續管理機制為核心，要求關鍵供應商設置消防專責人員並提供輔導資源培養其專業能力，於2022年推動「供應商消防自主培訓計畫」，協助供應商於自廠建立訓練模式。

台積電今年3月進一步推出「供應商消防查核常見缺失與改善建議」線上互動式課程，使國內外供應商不受時空限制，持續精進消防管理及設備可靠度，強化永續營運韌性。

台積電還依照新興科技發展趨勢滾動更新消防管理涵蓋範疇，今年實務操作訓練將新增太陽能板、儲能設備、電動車火災應變教學及氣體滅火設備應用，並預計將桌上型演練機制導入火災應變主題工作坊輔助消防情境訓練，精進供應商自主管理與安全防護水平。（編輯：林淑媛）1120331