出口商拋匯 新台幣匯價連4升創逾半個月新高

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）美國聯準會會議決策將於台灣時間2月1日凌晨出爐，市場觀望氛圍濃厚，匯市成交量能萎縮，不過出口商月底拋匯潮出籠，帶動新台幣匯率勁揚，今天收31.162元，勁揚9.1分，匯價連4升，且創逾半個月新高。

美國聯準會（Fed）將於1月30日、31日舉行利率決策會議，市場預估利率維持不變，但相較於利率決策，市場更關注聯準會對於降息的態度，最快何時啟動降息以及幅度大小。

外匯交易員指出，聯準會貨幣政策動向左右金融市場發展，局勢尚未明朗前，投資人不敢輕舉妄動，外資今天操作保守，匯市量能跟著萎縮；不過出口商月底拋匯需求湧現，帶動新台幣匯率走揚，匯價強勢登高、重返31.1元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.22元，出口商拋匯推升下，匯價迅速突破31.2元關卡，站穩31.1元價位，盤中最高觸及31.136元、強漲逾1角，但市場觀望氛圍濃厚，外資縮手下，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至12.87億美元。

根據央行統計，美元指數在聯準會會議前夕，小幅反彈0.01%，韓元強漲0.47%，日圓升值0.39%，台幣升值0.29%、升幅居中，新加坡幣升值0.13%，人民幣則小升0.05%。

雖然美股道瓊、標普500指數收盤雙創新高，新台幣匯率續揚，台股過去8個交易日內，指數連日大漲近千點，短線面臨獲利了結賣壓；台股今天開低震盪，終場下跌85點，收在18034.63點，呈現股匯不同調。（編輯：潘羿菁）1130130