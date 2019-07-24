免稅菸成菸害防制漏洞 民團籲修法廢除

（中央社記者陳偉婷台北24日電）免稅菸議題近日引發討論，董氏基金會指出，機場免稅菸長久以合法掩飾非法，每年約有1.5億包菸從國門大方攜入，成菸害防制大漏洞，政府應修法廢除機場免稅菸。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，依目前法律規定，入境旅客可合法攜帶1條免稅菸，但近年來台灣免稅菸品總銷售量，與成人入境旅客總人數相當，等於全國15%吸菸與85%不吸菸的台灣民眾，人人至少攜帶1條菸入境，超量走私闖關及各種違法夾帶腐敗問題嚴重且明顯。

林清麗說，免稅菸的竄流，讓民眾戒不掉菸，青少年更有機會接觸便宜的菸品，已成菸害防制的大漏洞。對比他國作法，新加坡完全禁止免稅菸品，違規攜入恐被罰款，攜帶過量者甚至要面臨有期徒刑。澳洲、紐西蘭及鄰近台灣的香港及澳門都只能帶少數限量菸自用。

林清麗說，台灣免稅菸陋習與現有法令執行不當，導致台灣免稅菸銷售量竟佔全國總菸品銷售量的10%，換言之，每10包的菸品消費，就有1包菸是免稅菸，比率恐是全球最高，全球僅見。

前國際抗癌聯盟（UICC）控菸辦公室主任、台北醫學大學老師高志文指出，不少國人以為台灣非法菸品，是漁船摸黑從海上走私進來。但事實上，台灣每年約1500多萬條（1.5億包），價值超過新台幣150億元免稅菸品，是從中華民國機場大門大方攜入。

高志文說，這不僅造成國家稅收重大損失，也造成有錢出國的人可取得較廉價菸品，但一般經濟條件較差，出國機會較少的勞動大眾，反而每包菸都必須付全額稅捐，造成賦稅不公。免稅菸也讓民眾繼續得以較便宜的代價，繼續消費醫學上早已認定造成大量吸菸者生病與死亡的高成癮行為。

世界衛生組織與聯合國全球永續發展目標都要求各國政府抵抗菸商的龐大政經壓力，全面提高菸品稅且取消免稅菸，加上積極鼓勵戒菸，以挽救吸菸者免於菸害導致的各種疾病與提早死亡的威脅。

高志文表示，世衛建議菸品零售價格的75%為菸稅，但台灣僅達55%，與已開發國家的菸價差距甚大。

董氏基金會建議，機場銷售免稅菸是政府損失稅收、民眾健康受損的雙輸局面，政府應修法廢除陋習。（編輯：管中維）1080724