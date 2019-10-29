直升機父母養出啃老兒 親子溝通難爸媽好憂鬱

精神科醫師施佳佐（左）表示，近年「憂鬱」爸媽來求診的常見狀況包含過度寵愛、關注子女，養成啃老族，或有控制欲，太焦慮子女的未來，建議父母應生活重心放在自己身上。（書田診所提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年10月29日

（中央社記者陳偉婷台北29日電）親子溝通不良，家長陷入憂鬱。精神科醫師施佳佐今天說，臨床觀察，近年「憂鬱」爸媽來求診的常見狀況包含過度寵愛、關注子女，養成啃老族，或有控制欲，太焦慮子女的未來。

書田診所精神科主任醫師施佳佐上午在記者會分享，一名51歲男性近1年來憂鬱、提不起勁、無心工作、胃口差、變瘦、注意力不集中、失眠、焦慮愈趨嚴重，工作也常出錯。

就醫問診得知，個案的21歲兒子不適應外面的世界，只喜歡上網、宅在家，生活作息混亂，目前大學休學中。個案因過度關注兒子一舉一動，擔心他未來的出路，也無法釋懷兒子的失敗，想要掌控卻又無力，每日叨念不停，親子衝突不斷關係惡化，深陷憂鬱症之苦。

還有另一名70歲男性，退休後幫忙照顧外孫，近來憂鬱嚴重，食不下嚥、變瘦、失眠，整日憂心忡忡，也無法再照顧孫兒。原來是個案一直擔憂35歲的小兒子工作仍不穩定，每份工作幾乎做不到3個月，不是被辭退，就是以種種理由離職，最長曾有2年都沒工作。

個案也擔心兒子未來無法獨立，只要見面就會叨念，長期下來兩人關係不睦。近日父子又因工作問題爆發激烈衝突，兒子憤而離家，個案甚至有想讓兒子一起去死的念頭。

施佳佐表示，近年來不少父母求診，問題多出在親子溝通惡化，從一開始有溝沒有通，到最後直接吵架衝突不斷，問題一直累積卻無法解決，導致憂鬱成疾。

門診觀察發現父母有幾種現象值得省思，施佳佐說，有人過度寵愛兒女，容易養出啃老族；有的過度關注孩子，沒有自己生活重心；或過度焦慮兒女未來與成就：甚至有強烈控制欲，忽略孩子是獨立個體，需要適度的空間。

施佳佐提醒，當出現以下症狀，可能是憂鬱症父母高危險群，建議先自救尋求醫療資源。

症狀包含不由自主過度關注兒女一舉一動，以負向及懷疑態度過度解讀孩子行為。親子溝通障礙，頻頻衝突且狀況惡化，自我情緒失控，甚至出現想死或想傷害兒女的想法。或專注力下降、做事容易出錯、凡事提不起勁、容易和伴侶因為兒女事務意見不一產生爭執等。

面對新世代，施佳佐建議，父母應把注意力拉回自身，支持及肯定自己的努力，學習放鬆及紓壓，且放下對子女不切實際的期待，不要給自己過度的責任壓力。

與孩子溝通應該放下身段，不要上對下的溝通模式，而是正向的親子互動，增加輕鬆、幽默感，且淡化孩子的問題，不要針對性的放大處理，並學習相信孩子，建立信任關係，而非認定為孩子有問題。（編輯：方沛清）1081029