吃完火鍋頭暈噁心 一家6口一氧化碳中毒

（中央社記者張茗喧台北18日電）天氣轉涼，吃火鍋慎防一氧化碳中毒。振興醫院昨晚收治2名意識昏迷的幼童，一問之下發現一家6口都在走出火鍋店後出現頭暈、噁心等類似感冒症狀，一驗之下通通一氧化碳中毒。

振興醫院今天發布新聞稿分享此中毒事件，振興醫院重症醫學部主治醫師田知學表示，每年寒流來襲，民眾偏好相聚吃火鍋，吃著吃著總會有人因一氧化碳中毒導致頭痛、嘔吐送到急診。

田知學說，過去還曾遇過一對情侶為了營造浪漫氣氛，在小雅房裡點香氛蠟燭，但沒有開冷氣也沒有開窗通風，最後因一氧化碳中毒暈倒被朋友發現，緊急送醫救回一命，還一度被懷疑是殉情自殺，令人哭笑不得。

田知學指出，一氧化碳中毒是最常見的氣體中毒，一氧化碳是一種完全無刺激感覺、無味、無色的氣體，當汽油、煤、煤油、塑膠、木炭及天然瓦斯不完全燃燒，就可能生成。

她比喻，血紅素就像一台貨車，會將氧氣載到全身各個器官，但一氧化碳與血紅素的結合能力比氧氣強200倍，一旦處於密閉且有一氧化碳的環境中，一氧化碳就會搶走氧氣的位置，造成全身細胞缺氧、死亡，尤其大腦、心臟首當其衝。

田知學說，一氧化碳中毒初期症狀包括頭痛、虛弱、噁心、興奮、困惑及頭昏眼花，症狀和感冒相當類似，久而久之會覺得視覺模糊、眼前出現黑點、眼睛怕光等症狀，最後抽搐、昏睡甚至死亡。

可怕的是，一氧化碳中毒患者即便救回來，腦部仍可能因長時間缺氧導致智能受損、個性改變，甚至有可能變成植物人，危害不容小覷。

田知學提醒，天冷時凡是在家裡燒東西，不論煮火鍋、點蠟燭或用熱水器，都應注意空氣流通，出現上述疑似症狀務必提高警覺，避免憾事發生。（編輯：管中維）1081118