服務受肯定 清華志工獲頒貝里斯青年獎章

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）國立清華大學學生組成的國際志工團，多年赴中美洲貝里斯服務，讓貝里斯副總理兼教育部長法博（Patrick Faber）相當感動，決定頒給清華志工團「貝里斯青年獎章」。

清華大學今天發新聞稿表示，貝里斯青年獎章（Belize Youth Awards）是貝國教育部的官方獎章，頒發給對當地社會有影響力及貢獻的15到29歲青年，今年增設「國際志工服務團隊獎」，清華貝里斯志工團成為首度獲獎的外國團隊。

清華表示，頒獎典禮日前在貝里斯公民中心舉行，由清華大學國際志工貝里斯資訊教育服務團今年的領隊黃聖芬，及明年的領隊黃正太2人代表前往授獎。

黃聖芬透過新聞稿表示，她到貝里斯服務過2次，2年前雜亂簡陋的電腦教室，因師生對資訊教育產生興趣，現已整理翻新，看著當地師生使用清華留下的教材及二手電腦，顯見志工團的努力已逐漸開花結果，令她非常感動。

清華貝里斯志工團去年的副領隊黃健倫於新聞稿中表示，志工團最初主要教導偏鄉國小學童簡單的電腦文書處理；後來發現當地能用的電腦有限，又發動募集二手電腦；之後發現當地常缺電、無法啟動電腦，2012年開始募集太陽能板帶到貝里斯。

黃健倫說，後來發現當地有超過一半孩童因貧窮而無法完成中學學業，因此自2015年創立獎學金計畫，募集獎學金幫助貧童升學，「每年的服務都因應當地需求變化而逐年微調」。

清華表示，貝里斯志工團成立於2011年，由當時在清華就讀國際專業管理碩士班的貝里斯籍學生萊恩（Kieran Ryan）創立，希望帶同學到他的故鄉散布資訊的種子。

清華指出，貝里斯青年獎章此次頒獎給清華貝里斯志工團的理由為清華團隊致力提升當地教育水準，並達到道德、正直、公民及社會責任的最高標準。（編輯：方沛清）1081202

國立清華大學貝里斯志工團獲頒「貝里斯青年獎章」，日前由清華貝里斯志工團2019年領隊黃聖芬（右2）等人代表授獎。（清華大學提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年12月2日