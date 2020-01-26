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武漢肺炎延燒 金芭黎舞廳店休消毒防疫

最新更新：2020/01/26 10:36

（中央社記者程啟峰高雄26日電）武漢肺炎疫情延燒，一名台商確診病例發病期間22日光顧高雄市金芭黎舞廳，店內一名員工也出現疑似症狀住院隔離中，業者今天持續歇業，上午在店內進行噴藥消毒防疫。

這名台商21日自武漢搭機返台並從高雄入境，隱匿病情趴趴走，22日下午前往金芭黎舞廳消費後，造成店內近距離接觸的一名舞廳工作人員出現症狀住院隔離中；高雄市政府昨天升級為一級防疫開設。

舞廳總務蔡誠德今天在店內接受媒體訪問表示，24日除夕原本就排店休；昨天大年初一下午2時開工，下午3時獲悉遭疫情波及後，即宣布店休2天進行消毒，當天下午2至3時並沒有顧客進來。

他又說，衛生局人員昨天下午也來店當場對上班的40多名員工量測體溫並進行衛教，還輔導他們以漂白水及酒精在店內進行消毒。

他指出，公司今天又自掏腰包請廠商來店進行噴藥消毒，明天是否恢復營業還未決定，將視衛生單位防疫狀況。春節期間營業額原本就較少，將不計歇業損失全力配合防疫。

蔡誠德進一步指出，店內即日起在櫃檯量測體溫把關進出人員，如有發燒者不准入店；店內也備有酒精乾洗手，目前還未發現有新增的身體不適員工。

配合防疫，高雄捷運及各大醫院也都設有酒精乾洗手設備，並加強勸導出入民眾戴口罩，高市警局也通令所屬戴口罩上班，並配合追查該名台商個案返回高雄趴趴走的行蹤。

另外，高雄市長韓國瑜上午也視察高雄市立民生醫院防疫動線及措施，指示院方及衛生單位持續加強防疫。（編輯：張雅淨）1090126

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