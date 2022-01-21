調查估全台60萬青壯年用電子菸 醫：傷身別再抽

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（中央社記者張茗喧台北21日電）國健署一項調查顯示，青壯年族群電子菸使用率約5.5%，估近60萬人使用。醫師指出，電子菸的煙霧不僅危害健康，二手菸也可能傷害兒童腦部發展，呼籲別再抽。

時代演進，菸品也推陳出新，電子菸不僅外表看似隨身碟、化妝品，甚至加入香精吸引年輕族群使用，但現行菸害防制法已近15年沒修，早已不合時宜，行政院13日通過菸防法修正草案，禁煙年齡將提高至20歲並禁止電子菸，將送立法院審議。

衛生福利部國民健康署去年委託世新大學，針對15歲至49歲青壯年族群進行電子菸認知態度調查，共1068人參與調查，今天上午開記者會公布調查結果。

參與調查的世新大學教授鍾起惠表示，調查發現，國內電子菸使用率為5.5%，推估青壯年族群多達50萬至60萬人使用電子菸，其中有44.6%使用者不清楚電子菸的菸油多數都含尼古丁成分；若加上過去曾使用過的比率約20%，推估恐有200萬人曾使用電子菸。

調查顯示，傳統紙菸使用者當中，有21.8%同時使用紙菸與電子菸、63.7%曾使用過電子菸；另發現有2.8%接受調查民眾過去從未使用紙菸，但目前正在使用電子菸。

調查發現，青壯年聽過電子菸比率從民國106年的76.8%，一路攀升至110年94.8%，而接觸電子菸訊息的管道，有多達49.6%是透過親友、同事或臉書、Instagram；另外，多達30%青壯族群曾接觸過電子菸銷售或使用訊息。

調查顯示，有66.4%贊成政府禁止電子菸，67.5%不同意電子菸可幫助吸菸者戒菸；另有72.8%同意使用電子菸會危害身體健康，但仍有27.2%不同意或不確定電子菸對健康的危害。

實際上，電子菸不僅有害身體健康，產生的二手菸也會傷害家人、孩童健康。

亞東醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯強調，許多標榜沒有尼古丁的菸油都檢出尼古丁，用來調味的添加物經加熱、霧化後的物質，縱使沒有菸臭味，仍是二手菸，會傷害兒童腦部發展。

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吳彥雯說，使用電子菸的人無論有沒有把煙霧吸到肺裡，都可能危害心血管、心率、血壓健康，也會增加肺部疾病風險，在美國已有超過68例電子菸肺病個案。

吳彥雯指出，國外經驗也發現，13歲至24歲青少年確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的風險是非吸菸者的5倍，紙菸和電子菸併用者陽性風險更是非吸菸者的7倍，呼籲民眾別讓自己置於未知的健康風險中。（編輯：管中維）1110121