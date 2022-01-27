春節返鄉沒帶健保卡免驚 健保署開放例外就醫

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北27日電）春節緊急就醫，沒帶健保卡免驚。健保署署長李伯璋今天表示，1月29日至2月6日期間可持身分證、駕照等證件例外就醫，也可使用健保署Line的官方帳號查鄰近醫療院所。

農曆春節將近，許多民眾趁著春節假期返家團圓或和家人外出旅遊，到了外地若臨時有就醫需求，該上哪找醫療院所、如何預約、忘了帶健保卡該怎麼辦。

衛生福利部中央健康保險署今天發布新聞稿指出，配合民眾使用社群媒體Line的習慣，健保署1月12日起將官網、健康存摺APP、智能客服等功能通通整合進健保署Line@官方帳號，春節期間加碼提供民眾找尋自費PCR機構資訊功能。

健保署署長李伯璋表示，健保署民國105年設立Line@官方帳號，透過平台提供民眾重要健保政策、活動、服務訊息，截至今年1月26日上午，健保署Line的好友數已超過46.2萬人。

李伯璋說，1月12日升級後，可搜尋所在地附近醫療院所電話、地址、診療科別等資訊，並可直接電話或網路掛號，目前共支援284家院所網路掛號功能，以及2萬1631家院所電話掛號功能。

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李伯璋表示，1月29日至2月6日春節連假期間，民眾如因健保卡遺失或毀損等因素無法持健保卡就醫時，可持有效的身分證明文件（如身分證、駕照等）直接到健保特約醫療院所填具「例外就醫名冊」，即可以健保身分安心就醫，不會影響任何就醫權益。

李伯璋指出，如民眾已安裝「健保快易通APP」，可透過健保署Line@直接連結APP，使用健康存摺，不僅可查詢PCR檢驗報告，也可查詢疫苗接種紀錄，並在國內特定場合作為疫苗通行證使用。（編輯：陳政偉）1110127