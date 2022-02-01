AI機器人轉進英語學習平台 許永昌：不賺錢都甘願

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中1日電）「為營造英語口說學習環境，不賺錢都甘願」，台大碩士畢業的許永昌，不顧家人反對，利用在IC設計、製造公司服務及中國工作經驗，回台創業，一頭栽進AI機器人的世界，因自身經驗深感英文重要性，開創英語學習平台，讓學習更便利。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，助推AI人工智慧、5G、大數據和物聯網等數位科技崛起，遠距學習扮演重要角色，政府也提出「數位國家、智慧島嶼」發展方向，全力扶持國內數位經濟產業。

配合政府2030年成為雙語國家政策，AI新創公司「易晨智能公司」推出ezTalking英語學習平台軟體，應用AI技術提升英語「聽說讀」3大能力，平台上線後已累積40家補習班採用，同時也與國中小學校合作，減輕教師負擔、提升學生學習動力及興趣。

易晨智能公司執行長許永昌接受中央社記者專訪時表示，他自台大應用力學碩士畢業後，曾到積體電路IC設計、製造等大型電子公司的產業鏈工作，2009年適逢智慧型手機崛起時，還曾前往中國的電子科技廠擔任產品經理與業務工作。

許永昌說，他在中國發現當地全力開發智慧機器人科技，認為兒童陪伴型AI機器人有商機，便投入相關研發工作。許永昌2019年回台創業成立公司，推出AI故事機器人「小易寶貝」。

許永昌回憶自己的求學經歷，發現英文學習最大罩門的就是「環境」，自己拚了命苦讀，卻事倍功半，特別在電子業的職場訓練後，英文的重要性不證自明，為了讓小孩子有更好的方式及助力，他說：「為營造英語口說學習環境，即使不賺錢都甘願」。

許永昌投入AI應用平台軟體開發，聚焦在語音識別與自然語言理解應用服務，他看到語言學習市場前景可期，應用技術推出ezTalking英語學習平台軟體。

易晨智能積極搶進雙北校園，預計在台北市成功高中舉辦創校100週年校慶時，攜手智軒文化提供學生帳號結合數位科技，讓學生可以透過看電影的精彩對話。此外，易晨日前與新北市政府教育局合作，推出「英語口說訓練數位工具試辦計畫」，將有7所國小，預計超過4000名學生加入試用ezTalking軟體，供師生課程教育使用。

許永昌說，平常開放後台供教師登入，可自行修改、增建課程內容，讓學生在課程中或課後，自行透過手機或平板在平台上練習，不只能在課堂中開口說英語，回家也能自我練習，營造英語口說環境。

此外，易晨也與蒙特梭利啟蒙研究基金會合作，將平台推廣到基金會合作的幼兒園學校；易晨今年也將在美國紐約成立分公司，推廣AI英語與AI中文的教育市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

許永昌表示，過去英語學習著重聽與寫，但常忽略說的訓練，透過ezTalking軟體，使用者能不限時間、不限次數，甚至不用害怕自己發音不好而不敢開口說，利用平台建置的AI聲學演算法，能準確找出學習者錯誤發音的字節，練習口說能力。

他說，今年ezTalking會增加對話功能，不只提供發音校正，更能實現真正與AI對話練習，強調自主學習不只發音正確還能訓練對話理解力，更進階提升英語能力（編輯：郭諭儒）1110201