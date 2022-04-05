基隆快篩試劑發放首日 陳時中下午2時說明

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）基隆「全民防疫愛心篩檢」今天起針對設籍在基隆市或有居住之實的18歲以上民眾，分批發放13萬劑快篩試劑，指揮中心指揮官陳時中下午2時舉行記者會說明最新狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，仍以基隆小吃店群聚為單日新增個案來源大宗，基隆「全民防疫愛心篩檢」開始發放快篩試劑，執行時間為今天起至9日共計5天，期間民眾可撥打24小時快篩陽性專線電話，瞭解後續的PCR採檢等。

國內本土疫情連續4天突破百例，昨天新增133例COVID-19本土病例，遍及全台11縣市，北至基隆、南至屏東都有新個案，仍以新北市最多，雖然全台案例數減少，但研判與連假採檢少有關，不可放鬆警覺性。

中央流行疫情指揮中心統計，基隆小吃店群聚昨天新增39例、新北中和社區群聚新增4例、三峽親友群聚新增18例、桃園電商工作室新增2例、桃園大潭電廠工程相關群聚新增1例、台中婚宴群聚新增7例、花蓮慈濟醫院群聚新增4例、桃園某舞蹈老師群聚新增6例；新通報疫調中52例。

今年1月1日至4月3日本土病例共1713例，其中1709人為輕症或無症狀者、占比為99.77%，中重症及死亡個案共4人、占比為0.23%。中重症個案3人，年齡介於20多歲至70多歲，死亡人數維持1人，為80多歲長者。

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本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，染疫孩童也沒有出現中重症個案。指揮中心提醒，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。

對於確診者而言，COVID-19抗病毒藥物也是防止病情惡化為重症重要一環，針對輝瑞口服藥購買進度，陳時中昨天表示，藥物採購持續洽談中，現在有擴大購買計畫，相關規劃也是今天記者會關注焦點之一。（編輯：張雅淨）1110405