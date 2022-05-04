立委盼分科測驗提前加考數乙 教育部將徵詢高中

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（中央社記者陳至中台北4日電）大學招聯會日前建議於114學年度分科測驗加考「數乙」，今天多名立委希望期程提前，讓高中生盡快適用。教育部長潘文忠表示，會盡快徵詢高中意見，確定實務安排上是否可行。

111學年度大學考招改革，分科測驗相較於前身指定科目考試（指考），少了國、英、數乙等考科。部分教育團體認為這樣的變革，會使學科能力測驗「一試定終身」，加上111學年度學測數A難度高，也讓分科測驗加考數乙的呼聲越來越高。

大學招生委員會聯合會2日發出新聞稿指出，日前召開的教務長工作小組會議，建議於114學年度分科測驗加考數乙，將提到下次常務委員會討論，一旦確認後將盡快公告。

立法院教育及文化委員會今天審議「大學法」相關修正案，包括中國國民黨籍立委林奕華、萬美玲，以及無黨籍立委黃國書等都認為114學年度才加考太晚，呼籲提前期程。

林奕華指出，現在正好是高一升高二準備「分組」的階段，如果招聯會盡快定案，或許能適用於今年高一學生。

黃國書認為，若要等到114學年度，等於現在所有的高中生都無法適用，希望至少提前到113學年度，讓現在的高一生能考到數乙。

潘文忠表示，招聯會已於110年決議將在分科測驗加考數乙，這項政策已經確定。目前討論的是何時加考，教務長工作小組初步建議114學年度，後續還要由常委會決策。

對於是否能提前？潘文忠說，教育部會在常委會開會前，邀集大學、高中代表研商，「看實務安排上可不可行。」他強調這項程序，有助於招聯會決策加速。（編輯：戴光育）1110504