培育半導體、綠能人才 推動台大工學院雲林分部

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民進黨立委蘇治芬（前右）16日邀集經濟部長王美花（前左）和台灣大學工學院等單位到台大雲林校區考察，盼工學院盡速進駐，協助培育半導體、綠能人才。中央社記者姜宜菁攝 111年5月16日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）民進黨立委蘇治芬今天邀集經濟部長王美花和台灣大學工學院等單位到台大雲林校區考察，盼工學院盡速進駐，協助培育半導體、綠能人才，王美花允諾會提供協助與配合。

蘇治芬在會議中指出，雲林縣近年來在風力、光電等綠能方面發展有很大優勢，產業卻面臨相關技術、科技人才培育問題，盼能儘速推動台大工學院雲林分部落腳，與產業端、高職端合作，讓雲林有高端人才，也有操作的技術人才。

蘇治芬提出4大目標活化台大雲林校區，包括西海岸風電綠能產業聚落、半導體兼5G與高速網路應用發展、台大雲林分部與地方發展和台大在地產學研發中心進駐。

台大工學院長陳文章透過視訊表示，台大工學院雲林分部從2003年規劃至今，礙於經費關係至今尚未發展，將來希望在各部會協助及工學院同仁努力下，在雲林分部設置「特色研究中心」分部中心，協助雲林做技術發展、人才培育，聚焦在綠能、循環經濟、半導體等。

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王美花會後接受媒體聯訪時說，雲林現在是「風光」（風力、光電）大縣，如何促成台大工學院協助人才培育與產業結合是非常重要議題，經濟部會積極配合及協助。

會後王美花步出會館，準備趕往雲科工業區大北勢環保用地勘查，然因天雨路滑，不慎踩空跌跤。隨行人員緊急將王美花送至鄰近醫院診療後，僅扭傷並無大礙，已出院北返，持續處理公務。（編輯：郭諭儒）1110516