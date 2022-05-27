醫指兒童染疫腦炎不只8例 指揮中心：有些是中症

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（中央社記者張茗喧、陳至中台北27日電）有台大醫師指出，兒童染疫併發腦炎發生率約萬分之1，認為應不只7、8例。指揮中心解釋，部分兒童染疫併發腦炎會被歸類為中症，比較嚴重的才會列為重症並對外公布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，兒童重症數持續攀升，有專家認為，中央流行疫情指揮中心先前公布的8大兒童重症警訊當中，有一項是高燒攝氏41度以上，但有醫師認為燒到41度就來不及了，建議有發燒就該送醫。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，他明白只要小孩子一發燒，家長一定會相當緊張，但實際上，孩子病情嚴重與否很難單以溫度來界定，不是燒到41度要注意、燒到38度就不用注意，而是要輔以其他症狀來觀察，他也有小孩、有孫子，看過很多發燒的情況，並不是一發燒就要立刻送醫。

陳時中說，一般而言，兒童發燒到38度通常要休息並降溫，若過了一段時間仍持續發燒或溫度再升高，就要提高警覺、盡快送醫，近期如有類似情形，家長送醫時也可視情況做快篩。

截至今天，國內兒童重症累計18例，其中8例腦炎。台大醫院小兒部感染科醫師張鑾英指出，台灣染疫兒童嚴重腦炎發生率達萬分之1，認為染疫後出現腦炎的兒童應該不只這幾例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，兒童腦炎有輕有重，較輕微的會歸類為中症，比較嚴重或死亡的才會對外說明，加上染疫兒童從併發腦炎到正式公布前，可能還有幾天落差，張鑾英應是分享她在臨床端的觀察。

因應兒童腦炎個案增加，指揮中心也擬定「兒童COVID-19併發急性腦炎臨床治療暫行指引」供醫師參考，其中就提到，若孩子出現非自主性眼球動作如鬥雞眼，也可能是腦病變前驅症狀。

羅一鈞說，這裡提到的眼球動作主要是眼球突發性出現不自主的運動，例如眼睛突然往上看，代表牽動眼球的神經或肌肉可能發生不自主的反應，可能和腦部運作有關，不過是否因為腦炎所引起，還是要交給醫師診治，也提醒家長提高警覺。

陳時中指出，這兩天國內染疫人數較多，除了希望疫情趕快過去，也將對0歲至6歲幼童加發快篩，也會確保專責病房提供更多病床，呼籲民眾不用過度擔心。（編輯：陳政偉）1110527