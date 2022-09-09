揭秘食蟻獸小紅野外生存 爬樹覓食避流浪狗攻擊

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）中興大學研究團隊今天揭秘台北動物園曾逃脫食蟻獸小紅的野外生活，在小紅的野外糞便發現與原生地相似白蟻，還有14種樹棲螞蟻，顯示牠常爬樹覓食，推測是躲避流浪狗攻擊。

2年前，台北動物園人工繁殖的食蟻獸小紅逃脫，野外存活3個月後被尋獲。小紅平時都吃飼料，沒有野外生活經驗，牠在野外會找到什麼食物呢，中興大學昆蟲系教授李後鋒的研究團隊對此產生高度興趣，取得小紅被捕捉後的野外糞便進行檢查。

在台北動物園幫助下，興大昆蟲系博士後研究員孫敬閔多年來致力於穿山甲生態與保育研究，這次也快速並精準的分析小食蟻獸野外糞便。中興大學今天透過新聞稿揭秘小紅野外糞便研究成果。

李後鋒表示，食蟻獸的原生地是南美洲，竟然能在台灣野外存活超過3個月。起初研究團隊猜測，牠可能會找台灣最常見的「台灣土白蟻」為食，但這類白蟻在中南美洲沒有分布。中南美洲的白蟻在台灣最近的親戚是「小象白蟻」。

李後鋒指出，研究發現食蟻獸竟然主要取食的白蟻是「小象白蟻」，這代表即使食蟻獸小紅從沒在原生地野外生活過，天生便有找尋到與原生地最相似白蟻類群的能力。

根據各地野生動物救傷中心統計資料，北部淺山環境人為放養的寵物狗以及流浪狗是穿山甲傷亡的一大原因，本以為逃逸的食蟻獸可能無法適應北台灣的環境和生存壓力。

孫敬閔在糞便裡面發現了14種樹棲螞蟻，顯示食蟻獸應該常常爬到樹上覓食。孫敬閔表示，可能是牠幸運地沒有受到流浪狗傷害的原因。

這項發表在國際期刊「生態與演化」（ Ecology and Evolution）的研究為小食蟻獸的覓食行為提供了一個有趣而罕見案例，顯示人工繁殖小食蟻獸即便在非原生地，仍具有找到與原生地相似類型食物的天生本能。（編輯：方沛清）1110909