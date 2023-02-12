更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

背風處擴散條件差 嘉南空氣品質亮紅燈

2023/2/12 10:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北12日電）根據環保署網站，今天至明天上午環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差；今天截至上午10時，全台7測站空氣品質亮紅燈，皆位於嘉義、台南各處，主要污染物為PM2.5。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天截至上午10時，全台共7測站空氣品質達紅色警示等級，代表對所有族群不健康，位於嘉義、台南各處，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；另外也有16測站空氣品質達橘色提醒等級，代表對敏感族群不健康，分布於台中以南至高雄一帶。

環保署指出，今天環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱，擴散條件較差，污染物易累積；西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保署表示，今天宜蘭、花東及馬祖、澎湖空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、高屏及金門為「普通」等級，上午高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級，午後風速增強，空氣品質將逐漸好轉；中部、雲嘉南為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署指出，今天至明天上午環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差；明天下午起至16日受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中南部地區位下風處，污染物易累積；17日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部地區位背風側，擴散條件稍轉差。（編輯：張雅淨）1120212

#空氣品質
#PM2.5
#環保署
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族