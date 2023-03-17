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各地氣溫持續回升 中南部日夜溫差大

2023/3/17 08:14
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（中央社台北17日電）中央氣象局表示，今天風向漸轉偏南風，各地氣溫持續回升，迎風面東半部仍有零星短暫雨，其他地區晴到多雲，中南部及花東縱谷甚至有31、32度以上高溫機率，注意日夜溫差大。

溫度方面，氣象局預測，夜晚清晨較涼，低溫約16至21度，中部以北沿海受低雲覆蓋影響，天氣較涼，其他地區白天加熱明顯，預計高溫普遍可達26度以上，中南部內陸地區及花東縱谷甚至有31、32度以上高溫出現的機率，中南部日夜溫差大，早出晚歸適時增添衣物。

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此外，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車及搭機多留意路況及航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場偏東風，西半部地區位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，竹苗短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中南部局部地區短時間可能達紅色警示等級。（編輯：郭諭儒）1120317

#中央氣象局
#金門縣
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