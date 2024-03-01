苗栗童不明原因反覆高燒 醫籲當心川崎氏症上身

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣一名2歲男童不明原因反覆高燒5天，就醫診斷為少見的「川崎氏症」。醫師提醒，此病症好發於5歲以下幼童，易影響心臟周圍冠狀動脈，造成心律不整甚至猝死，勿輕忽。

苗栗縣大千綜合醫院小兒科醫師詹裕仁今天分享這起案例指出，2歲的林姓男童反覆高燒，四處求診都找不到病因，因此到醫院就醫。

他表示，經檢查發現男童身上多處有紅疹、眼睛結膜發炎、嘴唇舌頭呈現草莓般發紅、指尖輕微腫脹及脖子有多顆小腫塊等症狀，配合血液及超音波檢查後確診為「 川崎氏症 川崎氏症小百科 又稱為「皮膚黏膜淋巴結症候群」，一種原因不明的全身血管發炎症候群，大多侵犯5歲以下兒童。

最主要併發症，是造成供應心臟血流的冠狀動脈病變，可能導致後遺症或死亡。

川崎氏症是可以被治療的，確定診斷後儘快使用靜脈注射免疫球蛋白，可以大大地降低心臟併發症的發生率。

典型症狀：發燒（耳溫≧38℃）超過5天、雙眼發紅、嘴唇發紅乾裂、草莓舌、咽部發紅、頸部淋巴腺腫大、皮疹、卡介苗注射部位紅腫、肛門周圍發紅脫皮、急性期手掌與腳掌紅腫，恢復期手指與腳趾脫皮 資料來源：衛生福利部 看更多 關閉 」，所幸經藥物治療後順利退燒，並於5天後康復出院。

詹裕仁指出，「川崎氏症」好發於5歲以下幼童，根據統計，每年每萬人中約有6至7人罹病，因是血管發炎性疾病，容易影響心臟周圍冠狀動脈，造成冠狀血管擴張、心肌缺血、心律不整、休克甚至猝死。

在治療上，詹裕仁表示，醫師通常會給予病童阿斯匹靈及高劑量的免疫球蛋白，抑制身體發炎；若未及時治療，約有20%至25%會產生冠狀動脈瘤，日後可能造成血栓、血管狹窄所引起的心肌梗塞。

詹裕仁指出，若能早期發現，給予適當治療，冠狀動脈瘤的發生率可大幅下降至5%；曾罹患「川崎氏症」的孩童，須依照醫師指示服用阿斯匹靈，並定期安排心臟超音波檢查，追蹤冠狀動脈的健康狀況。

他表示，現代醫學仍未能確定「川崎氏症」發病原因，但研究推測可能與感染及自體免疫功能有關，因此孩童若多日高燒不退，且出現「川崎氏症」相關症狀時，請務必盡快就醫，才能及早確認及治療。（編輯：戴光育）1130301