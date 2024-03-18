紙膜插秧機加乾濕灌溉 有機稻田節水減排雜草少

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）因應氣候變遷，台南農改場發現使用日本紙膜插秧機，有機水稻田可抑制雜草生長，再以乾濕灌溉可節水21%、減少32.5%溫室氣體排放，後者納入環境部審議中的溫室氣體減量方法學。

因應氣候變遷，節水、減少溫室氣體排放的技術開發當道。農業部台南區農業改良場發布新聞指出，將「水稻紙膜插秧技術」結合「乾濕灌溉栽培模式」使用，可產生3重效益，包含節水、減少蟲害及溫室氣體排放。

台南區農改場助理研究員楊智哲告訴中央社記者，雲林當地農會運用購機補助措施，去年從日本引進水稻紙膜插秧機，1台約新台幣90多萬元，此機具做插秧動作前，會先在水田覆蓋紙膜隔絕空氣，所以能抑制雜草種子萌發生長，降低除雜草人力成本。

另1名助理研究員許龍欣說，慣行農法可用除草劑，此機具對有機水稻田幫助大。台南區農改場也說明，所用抑草紙膜通過有機資材驗證，可安心使用。

接下來的「乾濕灌溉栽培模式」，楊智哲說，一般水稻田灌溉一直保持有水的狀態，直到距離插秧後約45到50天的曬田期，才會放水；乾濕灌溉則是在插秧後約2到3週的分蘗盛期，就改成在水位降到土壤表面以下的5公分時，才灌溉水位至土壤表面以上約5公分高度。

據此，台南區農改場指出，每公頃可以減少21%、約2500公噸的灌溉水量，還能降低水稻田32.5%的溫室氣體排放，相當於每公頃減少1111度電力排碳量。

至於可減少甲烷釋出的原因為何，楊智哲說，通常土壤上覆蓋水後，缺少氧氣處於厭氧狀態，裡面的碳等有機質會被厭氧細菌分解產生甲烷釋出；乾濕灌溉減少覆蓋水的天數，而能減少甲烷釋出。

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農業部資源永續利用司說明，農業部推動可減少溫室氣體排放的方法學，除了新植造林已由環境部公告可用，新增森林經營、竹林經營及改進農業土地管理3種方法學送環境部審議中，水稻乾濕灌溉栽培模式納入後者。

農業部原本保守估計，2030年可增匯135.75公噸二氧化碳當量，分3面向，其中森林75.8萬公噸、土壤25.95公噸、海洋34萬公噸；因自然碳匯正在發展中，農業部設定2040年可增匯1000萬公噸二氧化碳當量，森林約占120多萬公噸，海洋300多萬公噸，土壤4、500萬公噸。（編輯：管中維）1130318