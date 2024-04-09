運輸碳權查驗量能低 環境部：與交通部評估擴充

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（中央社記者張雄風台北9日電）有業者希望透過運輸排放減量取得碳權，但發現市場上查驗機構量能不足。中經院分析師今天指出，市場需求較少，查驗量能相對較小。環境部表示，會再與交通部討論評估擴充量能。

環境部舉辦「碳盤查及自願減量專案輔導」說明會。因應排碳有價的時代來臨，許多業者尋覓碳權（減量額度）。說明會中有業者提問，雖然有意申請交通運輸類的碳權，但發現坊間可以協助查證單位量能不足。

環境部會中以自然碳匯計算為例，農業部會輔導相關機構滿足查驗需求；若其他類別，如運輸類，環境部會再與主管機關合作討論評估。

環境部氣候變遷署減量交易組長蘇意筠告訴中央社記者，若從全國總排放量來看，不同部門的排放量占比也不同，因此會先由排放量較大的部門處理，如現已規範出550家排碳大戶就必須依法進行盤查登錄及查驗，而目前也提供足夠的查驗量能。

蘇意筠指出，現在業者所提出如運輸需求的項目，是屬於自願減量的市場，相較法定要求的排碳大戶而言，排放量較小，目前市場查驗需求的確相對較少；後續環境部會評估比照與農業部合作的模式，請交通部協助擴充查驗機構的量能。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心分析師林宗昱告訴中央社記者，雖然現在有運輸類的查驗單位，就他所知，目前的確量能不足，沒辦法接案；查驗需要獲得資格、要有一定的專責人員，因此會有成本考量的問題。

林宗昱指出，若市場上只有1、2家業者提出需求，就查驗機構來說，可能訓練人員或取得資格的意願較低，現階段只能呼籲政府主管機關協助擴充量能。

此外，林宗昱說明，現行雖然有運輸類取得減量額度的方法學，但大多是以「固定路線」為範疇，如公車、社區巴士等；事業單位若要申請減量額度，可能需要再參照相關的方法學，再對應自身實際情況而定。（編輯：管中維）1130409