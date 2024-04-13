惠光導盲犬開路天使見面會 推廣寄養家庭助視障

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）惠光導盲犬學校表示，近年低視能人口增加，因應國際導盲犬日，今天起一連2天在台北花博公園辦「開路天使見面會」邀集更多寄宿、寄養家庭成為導盲犬搖籃，藉以幫助視障者。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖今天告訴中央社記者，校方致力培育與培訓導盲犬，包括服役、訓練、種犬、教育宣導犬，也免費提供導盲犬供視障者使用，並培育導盲犬相關專業人才，推動法令保障視障者與導盲犬權益。

他說，因應每年4月最後一個星期三是國際導盲犬日（International Guide Dog Day），陸續在全台各地舉辦見面會，讓外界更理解導盲犬，也推廣「不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬出入公共場所，及主動出聲詢問視障者是否有需要協助的地方」。

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校方指出，導盲犬月的大型戶外活動，今天及14日在台北花博公園舉行，27日、28日在台中大遠百1樓廣場舉辦；活動中，培訓中的導盲犬卸下勤務工作與民眾近距離輕鬆接觸，讓大家認識這群可愛的開路天使。

校方表示，活動由主播張齡予擔任親善大使協助推廣，義賣愛心商品，盼民眾加入培訓行列，成為導盲犬寄養或寄宿家庭，協助照顧、收養退休導盲犬，成為開路天使的搖籃，進一步幫助視障及低視能、或視力不佳的族群。（編輯：戴光育）1130413