搶救烏溪巴氏銀鮈大作戰 800尾存活視棲地狀況回放

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投林業分署與第三河川分署、台中市野生動物保育學會等單位合作，執行烏溪流域巴氏銀鮈保育，於烏溪乾涸期搶救後穩定存活並繁殖，估數量達800尾，視天然棲地狀況回放。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，瀕臨絕種保育類野生動物巴氏銀鮈因棲地喪失，分布範圍限縮在烏溪流域中下游，近年更因工程擾動與氣候變遷影響，分布核心棲地逐漸劣化，危及族群存續。

南投林業分署表示，透過國土生態綠網平台串聯公私單位，整合跨域力量並協調分工，逐步進行原生族群監測、棲地復原、建立及執行魚隻搶救流程、臨時庇護場所規劃與建置、潛在棲地尋覓及評估等保育行動。

南投林業分署表示，域外庇護場所由經濟部水利署第三河川分署提供合適場域、台中市野生動物保育學會居中協調及後續維護管理，經南投林業分署、台中分署、台中市政府行政作業支持下漸趨完備，去年底及今年初烏溪乾涸期，搶救移入魚隻穩定存活並自然繁殖，保守估計族群數量約800尾，後續視棲地水體狀況回放。

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南投分署指出，今年持續監測巴氏銀鮈在烏溪中下游分布數量，並執行河川乾涸、河川改水道工程時魚隻營救與庇護作業，但巴氏銀鮈目前面臨棲地劣化極大壓力，救援庇護只是短期因應措施，治標不治本，長期保育行動仍應以維護天然棲地及調查評估潛在合適棲地。

南投分署長李政賢表示，感謝水利單位、研究單位、地方政府等單位重視並響應保育巴氏銀鮈，保育工作涉及多種面向及專業，要能有效落實，絕非主管機關能獨自辦到，林保署推動國土生態綠網藍圖建置工作，南投分署劃設6條保育軸帶邀相關單位合作。（編輯：陳仁華）1130425