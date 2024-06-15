繼政大之後 台大也通過多元文化假

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（中央社記者陳至中台北15日電）繼政治大學之後，台灣大學也通過「多元文化假」，每學期可請2天，讓學生參與各種宗教、文化節慶。而本人、配偶或父母為原住民的學生，歲時祭儀假增加為每學期4天。

許多族群、宗教有重要祭典或活動，學生要參與常只能請事假。在學生爭取下，政治大學於112學年度第2學期開始實施多元文化假（每學年2天），創下國內大學之先；同時也將原住民學生的歲時祭儀假由1天增至5天（每學年）。

台灣大學學生會今天透過新聞稿指出，去年也曾提議增設多元文化假，但校方沒有當即採納，因此晚了政大一步。台大生活輔導組今年初透過問卷調查，得到9成師生支持的結論，隨後在學生會、研究生協會、學生代表大會的爭取下，正式拍板同意。

台大版本的多元文化假不限所屬族群，學生檢附活動參與相關證明，每學期可請2天。學生會指出，這項政策是為反映台灣作為一片多元文化共存共榮的土地，讓不同族群、宗教、信仰的人們能彼此尊重、理解。

另外原有制度下，具法定原住民身分的學生，可請歲時祭儀假一天，但台大學生認為原民祭儀和準備時間往往超過一天，且還要計算從台北往返部落的交通時間，成功爭取將歲時祭儀假增加為每學期4天（每學年8天）。

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台大版本的歲時祭儀假，明定學生自身、配偶或父母，只要一方具有原住民身分，即可憑相關證明文件請假，更具彈性。

教育部去年（民國112年）4月曾發函各校，鼓勵原住民族學生參與歲時祭儀並核予公假，且衡酌交通路程及祭儀辦理期程等需求，讓各校給予彈性請假措施。而學生因宗教信仰及種族、地域文化須參加節慶或文化活動，經家長事前同意並檢附相關證明，教育部也請學校本於尊重多元文化立場，予以准假。（編輯：陳政偉）1130615