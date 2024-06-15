教育電台金聲獎首設海洋永續獎 政大學生拿下

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（中央社記者陳至中台北15日電）由國立教育廣播電台舉辦的第21屆金聲獎今天頒獎，台灣藝術大學學生共拿下4項大獎，是今年度的最大贏家。首度設立的海洋永續特別獎，則由政治大學學生林園婷拿下。

教育電台今天發布新聞稿，第21屆金聲獎共有9組大專校園學生與高中生獲獎，台灣藝術大學學生分別拿下教育專題報導獎、藝術文化節目獎、公益廣告獎、單元節目獎等4項大獎。

與張榮發基金會合作首度增設的海洋永續特別獎，由政治大學學生林園婷以「動物奇緣」獲獎。她的節目帶聽眾潛入小琉球周邊海域，透過旅遊日記形式，搭配宛如迪士尼角色的說唱，介紹小琉球的生態環境與困境。評審肯定節目製作用心、音效豐富，吸引聽眾關心海洋，保護海洋生物。

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教育部終身教育司司長李毓娟今天出席頒獎典禮，她表示，學生參賽跟去年相比有成長的趨勢，也許是走出COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情的陰霾，也許是因增加「海洋永續特別獎」吸引了關心環境永續議題的同學投入。不論如何，運用創意活潑的手法為議題發聲，正是青年學生積極參與公共事務的行動實踐。

教育電台台長黃月麗表示，金聲獎邁入第21年，參與的學生及學校數量都較去年增加，主題更涵蓋雙語及本土語言、永續發展、登革熱防治等議題外，也納入短影音、反詐騙、地震、白沙屯媽祖等時事，體現年輕學子對社會議題的觀察與關注。相關作品可參考教育電台網站。（編輯：陳政偉）1130615