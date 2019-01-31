保障離島交通權 蘭嶼冬季船班每週增為3趟

（中央社記者陳俊華台北31日電）時代力量立委高潞·以用今天說，受東北季風影響，往返台東及蘭嶼的冬季船班僅一週2趟，經爭取後增為一週3趟；交通部航港局說，為照顧離島居民，每週2趟增為3趟後，補助經費約增250萬元。

高潞·以用上午在立法院舉行記者會時表示，東部長期以來的公共運輸，都比西部、北部更缺乏，但交通是人民的基本權利，花東地區的公眾運輸狀況，卻讓人民覺得自己很像是「次等公民」。

高潞·以用說，台東到蘭嶼的交通方式，除了少數的飛機航班以外，當地居民仰賴的是固定船班，夏天時是旅遊旺季經常一票難求，冬天又受東北季風、旅客減少影響，導致業者減少班次。因此她在審查交通部108年度預算時要求，每週往返台東及蘭嶼的船班至少要3趟，藉以保障蘭嶼居民的交通權。

出席記者會的交通部航港局副組長陳一平說，蘭嶼距離台東49海里，航程約2小時，目前由2家業者負責營運。但在每年冬季從10月到隔年3月間，因東北季風影響，旅客會減少，業者經營意願較低，航港局會透過補貼，維持每週有2趟往返。

陳一平表示，今年1月起，冬季航班將增為每週3趟，與民國107年相較，補貼金額約增加250萬元；照顧離島居民，盡量增加補助趟次；另外，因今年春節疏運期間比較長，航港局也協調業者，從2月1日到11日，每天都至少有一到兩趟航班往返。（編輯：趙蔚蘭）1080131