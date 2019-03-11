媒體批應為封存核四道歉 馬辦：選擇性新聞處理

（中央社記者王承中台北11日電）媒體報導前總統馬英九昔日封存核四，現又提重啟，應為封存的決定向國人道歉。前總統馬英九辦公室今天表示，馬英九已多次說明，封存是為台灣保留能源選項，為核四留一線生機，媒體選擇性的新聞處理令人遺憾。

馬英九昨天出席2019民間能源會議中表示，因為反核運動被民粹淹沒，無法理性討論，當時決定暫時封存即將完工的核四電廠。封存只是暫停運轉，不是停建，必要時還要重新啟動。

根據中國時報今天報導指出，當年馬英九同時兼任國民黨主席，黨內多人與反核人士唱和，政府的能源政策被打得一塌糊塗，馬英九最後做了封存的決定。如今，馬英九又提重啟核四，4年多來耗費台灣多少資源，馬英九應該要為封存核四的決定，先向國人道歉。

馬英九辦公室稍晚表示，馬英九已多次說明，封存是為台灣保留能源選項，為核四留一線生機；馬英九與前行政院長江宜樺昨天於2019民間能源會議也都再次說明當年的決策過程，媒體選擇性的新聞處理令人遺憾。

馬英九辦公室指出，2011年日本福島核災事件後，民眾對核能安全的疑慮升高，在反核團體推波助瀾下，民粹高漲，能源議題已無法理性討論。面對核四爭議高度政治化，社會上希望立即廢核的聲浪，馬英九當時決定暫時封存核四，是希望替下一代保留能源選擇的空間，該項決定也是按照立法院朝野黨團協商結論辦理。

馬英九辦公室表示，行政院在2014年宣布封存核四時說得很清楚，封存不是停工、廢除，未來若經公民投票通過，即可重啟核四。媒體不應忽略事實全貌，為批評而批評。

馬英九辦公室指出，去年以核養綠公投通過，顯示民眾認為核能是不該被排除的能源選項，無論執政或在野，都應遵循最新民意，為台灣的能源轉型找出最佳解方。（編輯：林沂鋒）1080311