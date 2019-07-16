林昶佐：連任立委將全力推動憲政改革

（中央社記者陳俊華台北16日電）時代力量立委林昶佐今天說，接著半年的選戰期間，他將串連關心憲改的朋友公開討論、累積意見、凝聚方向，並在明年連任後，以過去在立法院跨黨串連推動議題的經驗，全力推動合作，推進憲改。

林昶佐下午在臉書發文表示，媒體問他明年連任後，最重要的工作是什麼，「我毫無猶豫的回答：推動憲政改革」；他說，進入立法院打拚了3年半，對於台灣政局的困境，累積了許多感想，一直在思考解答。

林昶佐說，正常的社會都是多元的樣貌，但台灣政治卻很容易被窄化成為藍綠兩大黨，即便有小黨的存在，除了國家認同議題之外，要在這個政治結構彰顯自己關注的其他議題卻很辛苦，往往得靠個別立委的堅持。

林昶佐表示，面對中國這個惡鄰，無法迴避國家認同的議題，還要進一步推進國家正常化；但除了國家認同，如何讓勞動權益、居住正義、世代正義等議題能獲得更細緻地深入討論，帶動社會溝通，這要宏觀思考來打造一個能公平呈現多元社會的國家體制。

他說，國家體制、選舉制度，若能更公平貼近台灣社會的民意，也能夠讓虛胖的統派聲量，在政治上回歸到其真正的極小規模；這些憲政層級的改革，是近年來他與許多好友、前輩一直在思辨討論的。

林昶佐說，包括如何改造台灣國會制度、符合台灣需求的聯立制單一選區兩票制，也比較包括德國、以色列、日本等各國的體制優劣，甚至進一步討論內閣制的可能性；推動憲改，是要推動他長年努力的「國家正常化」，更能促成多黨政治、公平反應社會的民意樣貌，讓更多議題進入細緻的討論，促成多元美好社會的發展。

林昶佐表示，接著半年的選戰期間，他將會串連關心憲改的各界朋友一起公開討論、累積意見、凝聚方向，並在明年連任後，以過去幾年在立法院跨黨串連推動議題的經驗，「全力推動合作，推進憲改」。（編輯：鄭雪文）1080716