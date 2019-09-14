聯大17日開議 唐鳳再赴紐約展現台灣創新力

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）聯合國大會將於17日開議，駐紐約辦事處規劃舉辦系列活動，配合聯大總辯論有關永續發展的主題。行政院政務委員唐鳳今年也將再度前往紐約參加相關活動，展現台灣創新實力。

唐鳳幕僚表示，唐鳳將於25日出發，再度前往紐約參加駐處舉辦的活動；今年特別的是，唐鳳將與「出巡隊」及「銀髮天使」兩支隊伍一同前往紐約，向當地社群、僑界、學界，展現台灣的創新實力。

「出巡隊」及「銀髮天使」都是今年「總統盃黑客松」的卓越團隊。

第74屆聯合國大會將於17日在紐約聯合國總部開議，24日至30日舉行總辯論。外交部日前表示，政府規劃於聯大期間在紐約舉辦有關永續發展、氣候變遷、全民健康覆蓋、青年培力等主題的系列活動，以呼應聯合國在聯大期間舉辦的高階會議內容，並增進國際社會了解台灣在相關領域的努力成果與貢獻。

此外，今年政府提出的3大推案訴求為，聯合國應立即採取行動解決2300萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形；聯合國不當剝奪台灣民眾及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利，應立即匡正；聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」（SDGs）相關會議、機制及活動，做出貢獻。將洽請友邦在聯大會議為台發言及致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。（編輯：趙蔚蘭）1080914