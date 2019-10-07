國民黨誓師 盼執政縣市長擔任地方競選總部主委

（中央社記者王承中台北7日電）國民黨主席吳敦義及黨中央一級主管今天與國民黨各縣市黨部主委開會，吳敦義表示，全黨一定要同心協力，每張選票都要設法爭取到位，讓國民黨總統參選人韓國瑜當選總統，立委選舉也必須要贏。

國民黨上午召開「2020二合一大選誓師（主委會報）」，吳敦義親自參與，包含副主席兼秘書長曾永權、副秘書長兼組發會主委杜建德、文傳會主委程美華等中央黨部一級主管及各縣市黨部主委都參加，針對明年1月11日總統及國會大選廣泛交換意見。

國民黨發布新聞稿表示，吳敦義在致詞時表示，經過國民黨最公平、公正、公開的初選，選出韓國瑜代表國民黨參選總統，全黨一定要同心協力，每張選票都要設法爭取到位，讓韓國瑜當選總統。

吳敦義指出，國會攸關法律案、預算案與國家重大政策的審議，其重要性非常無與倫比，因此立委選舉也必須要贏，他訂了立法委員113席中達到60席的目標。有好的立法委員，配合國民黨提名的總統，才能重返執政，撥亂反正。對於不公不義、違法違憲的法規，要設法撥亂反正，這是即使地方選舉大勝，但中央選舉非贏不可的重要目標。

曾永權則表示，目前各地組織架構已布局完成，希望執政的縣市長擔任該縣市競選總部主委；議長擔任後援會總會長；大家共推德高望重、具號召力的地方人士擔任顧問團總團長；各黨部主委擔任總幹事。將黨的輔選系統、地方組織系統以及韓辦系統，加以整合，讓競選總部更為紮實，提升戰力。

另外，雙十國慶將屆，吳敦義也指出，總統蔡英文說「這個國家、這個國家」，沒有講中華民國。他希望15個國民黨執政縣市，能經過溝通協調，於10月10日當天舉辦升旗典禮，非執政縣市，由縣市黨部舉辦升旗典禮，讓青天白日滿地紅的國旗飄揚在每個縣市。

國民黨表示，與會者皆表達強力爭取明年大選勝利的信心與決心，相信一定能達成重返執政，撥亂反正的目標。大家在吳敦義帶領下，高喊「韓國瑜凍蒜」、「立法委員全壘打」及「中國國民黨勝利成功」等口號。（編輯：蘇志宗）1081007