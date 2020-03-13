質詢提蕭敬騰惹議 高虹安：盼故宮改善數位行銷

（中央社記者郭建伸台北13日電）民眾黨立委高虹安昨天質詢提及，蕭敬騰替故宮拍攝的影片觀看人數低落，此舉引來蕭敬騰經紀人不滿。她今天受訪表示，質詢目的是希望故宮改善數位行銷，不希望引來外界紛擾，昨天已刪除貼文。

由於高虹安提到她對蕭敬騰的歌曲朗朗上口，絕對不是不尊重蕭敬騰，訪問結束前，在媒體要求下，高虹安也唱了蕭敬騰知名歌曲「為你唱情歌」。

國立故宮博物院為推廣典藏文物，邀請藝人蕭敬騰拍攝宣傳影片。高虹安昨天在立法院教育及文化委員會質詢故宮院長吳密察時提及，雖然故宮邀請蕭敬騰拍影片宣傳文物，但影片僅有1792人次觀看，相當可惜。

高虹安昨天也在自己的臉書粉專提及「蕭敬騰哭哭，為故宮拍攝影片沒人看」，但蕭敬騰的經紀人在臉書留言，指高虹安攻擊蕭敬騰實在失禮，並強調蕭敬騰拍攝故宮影片沒收取費用，只是為了出一份力量，讓更多人接近文物。隨後，高虹安就刪除有關蕭敬騰與故宮影片的臉書貼文。

台灣民眾黨團今天舉行居住正義記者會，高虹安會後受訪表示，五月天、蕭敬騰、林俊傑都是她的偶像，而蕭敬騰的MV影片點閱常常破千萬人次，她認為故宮影片應該不會只有1792次的點閱數，而是1792萬次點閱，且其他名人替故宮拍攝影片點閱人次也非常低，中間一定發生一些問題，她才會質詢故宮數位行銷的問題，吳密察也承諾加強改善數位行銷。

高虹安說，蕭敬騰拍攝公益影片雖有美意，但故宮沒有好好行銷，她身為立委，要讓故宮好好改善，不要浪費蕭敬騰的高人氣。

高虹安指出，蕭敬騰經紀人昨天傍晚在她臉書留言後，她第一時間有私訊經紀人，希望跟她溝通並留下電話，但訊息已讀沒回；由於經紀人表達不舒服，因不希望有更多紛擾，所以才刪除臉書貼文。

高虹安強調，這是一場誤會，希望解釋後大家都能理解。（編輯：蘇龍麒）1090313