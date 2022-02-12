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王世堅提醒勿當軟男 蔣萬安：他不是扶龍王嗎

2022/2/12 11:20
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（中央社記者劉冠廷台北12日電）民進黨籍台北市議員王世堅形容國民黨立委蔣萬安是暖男，但也提醒不要變成軟男，對此，蔣萬安今天表示，「世堅議員不是扶龍王嗎」，謝謝王世堅看到他的溫暖，接下來會讓大家看到他的堅持與信念。

年底台北市長選舉，蔣萬安是國民黨內呼聲極高的人選。媒體報導，王世堅表示，蔣萬安確實是暖男，但千萬不要是軟男，現在的種種作為「不犯錯、不得罪、不決定」。

蔣萬安今天上午出席中正獎學金頒獎典禮頒獎前，談到市長選戰議題，他表示，民眾最關心的還是疫情的發展，何時會趨緩、逐步解封，真的不適合每天談選舉。

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對於王世堅的形容，蔣萬安則說，「世堅議員不是扶龍王嗎」，謝謝王世堅有看到他的溫暖，接下來會讓大家看到他的堅持與信念。

針對民進黨立委何志偉力挺衛福部長陳時中參選台北市長，並幫忙成立後援會一事，蔣萬安表示，陳時中還在為防疫努力，但民進黨立委卻急著推選舉，這對民眾好嗎，到底是防疫重要，還是選舉重要，希望民進黨立委心中不要只有選舉。（編輯：楊蘭軒）1110212

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