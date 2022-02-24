盧秀燕民調領先 蔡其昌：政治意圖大於實質意義

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）近期有民調顯示，在藍綠白或藍綠對決下，台中市長盧秀燕均領先對手。立法院副院長蔡其昌今天指出，各政黨還沒提名人選，現在做民調的政治意圖大於實質了解選民動向。

蔡其昌今天到中興大學參加半導體及光電先進封裝與智慧製造產學交流會，他接受媒體聯訪回應關於有民調顯示，盧秀燕的民調在藍綠白或藍綠對決下，都是領先態勢。

蔡其昌表示，各政黨還沒提名人選，他目前就有25%，很感謝支持者。他也提到，還沒確定誰要選，現在做民調的意義並不大，政治意圖大過於實質了解選民的動向。

他也說，盧秀燕現在面對虐童案如滾雪球般爆發，許多家長憤怒、痛心，還有在台中第2選區立委補選時，她所暴露的金權勾結，都是盧市府的致命傷。公布民調只是想告訴她的支持者，自己還很強大。

蔡其昌指出，相信民調不如好好做事，台中市民很務實，他們希望看到的政治人物是可以面對問題、解決問題，他認為民調只是一個話題。

蔡其昌說，這份民調中，民眾黨在台中只有4%的得票率，實在是太荒謬、太小看民眾黨主席柯文哲，如果民眾黨在台中做好整合，至少會有10%的支持度，「這份民調會惹柯文哲不高興」。（編輯：謝雅竹）1110224