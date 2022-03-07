蘇貞昌：鼓勵高齡長者施打疫苗 提供適當獎勵

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（中央社記者陳俊華台北7日電）行政院長蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情以及國內疫苗施打情形進行討論，指揮中心會中指出，鄰近國家因染疫衍生重症、死亡的極高比例，是沒接種疫苗的高齡長者，將提高獎勵措施；蘇貞昌支持指揮中心提供適當獎勵，鼓勵高齡長者施打疫苗。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情以及國內疫苗施打情形進行討論。

指揮中心說，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為82.96%、第二劑為77.15%、第三劑為44.28%，累積接種超過4791萬人次。最近國內疫苗打氣稍降，基於鄰近國家，因染疫衍生重症和死亡的極高比例是未接種疫苗的高齡長者，因此將提高獎勵措施，鼓勵65歲以上高齡長者踴躍施打疫苗，提升整體保護力。

蘇貞昌表示，為逐步邁向正常生活，國內防疫措施已逐漸鬆綁，為降低染疫風險並提升保護力，支持指揮中心提供適當獎勵以鼓勵高齡長者施打疫苗，具體措施與實施時間，由指揮中心記者會中宣布。（編輯：張均懋）1110307