蔣萬安：北市一「城」不變 將廣納年輕人意見

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨立委蔣萬安今天表示，台北市相較其他五都，可以說是「一『城』不變」，很多民眾都反映市容老舊、年輕人生活不友善等問題，他後續會廣納年輕人意見，推出相關政策。

國民黨備戰年底縣市長選戰，藍營北市長人選呼聲最高的蔣萬安今天出席「生命之織-女性癌友的影像姿態」攝影展，談到有民調顯示他在40歲以下支持度低落時表示，外界各種建議與期待他都虛心接受。

蔣萬安說，台北市歷任市長都有貢獻且付出很多，但台北市身為首善之都，相較其他五都可以說是「一『城』不變」，很多基層民眾反映市容老舊、公務員觀感低落、年輕人生活不友善。他接下來會針對這幾個面向，廣納年輕朋友的想法與創意，進行系列活動，推出相關政策。

蔣萬安說，行動是最重要的改變，他透過強力質詢，帶動國民黨整體氣勢與熱情，反映民意、強力監督政府，這趨勢他會在立法院延續下去。

對於有媒體報導他和藍營市議員整合度不佳，蔣萬安說，北市議員是最優秀、最有戰力的，希望透過議題聯合作戰方式，反映市民心聲；最重要的是能團結，只要台北市議員有任何需求，他一定全力相挺。

談到和行政院長蘇貞昌在立院交鋒，蔣萬安表示，他關心民眾缺電的問題，蘇貞昌只是不斷的謾罵，似乎活在平行宇宙，一再迴避問題，非常可惜。（編輯：張均懋）1110315