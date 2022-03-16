羅致政憂外交部洩密 吳釗燮：會檢討公文流程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北16日電）外交部長吳釗燮上午出席立院外交委員會，民進黨立委羅致政質疑外交部機密電報多次外流，吳釗燮回應「我也無法容忍」，但因目前無法掌握是誰洩漏，無法懲處，外交部將檢討公文流程。

民進黨外委會召委羅致政指出，台灣申請「美國境外預先通關計畫」卡關，為何外交部沒有說明理由？吳釗燮表示，卡關是因為美國認為台灣太安全了，要優先處理較危險地區。羅致政追問，「這理由很奇怪，難道台灣要變不安全比較好？」吳釗燮表示，外交部將繼續推動，據了解目前僅美國國土安全部還在討論。

此外，羅致政秀出媒體多次披露的外交部機密電報畫面，包括美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台時，媒體披露駐美代表處徵詢國發會基金投資機會的電報，詢問外交部電報洩密問題是否已調查，對此北美司長徐佑典表示，電報依規定會轉到其他主辦單位，目前無法掌握誰洩漏。

羅致政接著點名追問拉美司長謝妙宏，去年外交部洩漏另一份捐贈高端疫苗給友邦的機密電報，是否已調查？謝妙宏表示，一直有在了解，研議改進措施。羅致政再點名外交部政風處回答，政風處則表示沒有查到，也未在檢調單位立案，因為目前仍未找到確切證據。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳釗燮強調他無法容忍洩密。羅致政也表示無法容忍，他認為外交部公文管理程序需檢討，他真擔心過兩天又有密件流出來，甚至流到對岸怎麼辦。

羅致政並指出，「台灣能幫忙」的精神雖然在國際很響亮，但台灣援外（ODA）金額佔國民所得比率很低，聯合國標準是0.7％，台灣是0.073％。對此吳釗燮表示他也希望預算增加，但受限政府整體預算很困難。羅致政表示立院可通過決議增加ODA比率，真正落實台灣能幫忙精神。（編輯：翟思嘉）1110316