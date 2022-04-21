賴香伶參選桃園 藍：民眾黨缺宗親基本盤影響待觀察

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）民眾黨將提名立委賴香伶角逐桃園市長，藍營人士今天說，民眾黨在桃園欠缺基本盤，與宗親等地方力量連結不深，打空戰需視柯文哲聲量能否有外溢效益；另有藍委認為，桃園民眾對賴香伶相對陌生，現階段看不出影響，須持續追蹤。

台灣民眾黨桃園市長初選由黨秘書長謝立功與賴香伶角逐提名，民眾黨下午舉行記者會，公告初選由賴香伶勝出，並提名賴香伶參選2022桃園市長。賴香伶和謝立功也一同出席記者會，象徵未來攜手團結。

面對民眾黨已派出人選，國民黨目前有台北市議員羅智強、立委呂玉玲表態參選，來自桃園的立委萬美玲、魯明哲也是黨內點名對象；國民黨秘書長黃健庭昨天表示，任何具勝選條件人選都不會排除，民進黨還未出牌，國民黨不會急於決定人選。據了解，國民黨最快在5月就會決定人選。

面對桃園市長選戰將形成藍綠白三腳督態勢，藍營地方輔選要角向中央社記者表示，三腳督態勢對桃園來說是第一次、過去沒遇過，因此要審慎防範、戒慎恐懼。

這位輔選要角認為，藍綠在桃園地方的基本盤差不多，多一個政黨來競爭市長，一定會兩邊都爭取，同時讓中間選民多了一個選擇；因此，對藍綠選情多少都會有影響，藍營在地方需要更加努力。

黨內人士表示，民眾黨在桃園欠缺基本盤，加上宗親力量在桃園選舉扮演一定角色，賴香伶與地方連結度不深，選起來可能比較辛苦；但民眾黨空戰實力不凡，透過空戰有機會吸引年輕、中間選票，是否對選戰產生影響，須持續追蹤。

不願具名的國民黨立委指出，以目前狀況看，影響其實不大。賴香玲之於桃園非常陌生，對地方民眾來說，有無此人選都差不多，現階段看不出會對選情造成什麼影響。

這名立委表示，賴香伶此時要深耕地方的時間不多、恐怕也不夠，未來靠的就是打空戰，因此台北市長柯文哲的聲量能否拉得起來，將直接影響賴香伶選情；若柯文哲聲量能持續提升，或許就能靠外溢效益，幫助到賴香伶。

來自桃園的國民黨前立委陳學聖說，現在看不出來民眾黨有多強實力，暫時無法判斷賴香伶加入後，對選情的影響；但賴香伶與桃園勞工界有些淵源，而這些勞工選票比較偏綠，因此未來會對藍綠造成何種影響，還需要觀察。（編輯：林克倫）1110421