羅致政：黨員被徵召參選新北市長 責任與榮譽

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）民主進步黨籍立法委員羅致政今天表示，新北市長選舉絕對不是極度艱困選區，團結合作一定有勝選機會。任何從政黨員若被徵召參選，是責任也是榮譽，更是要完成的使命。

結束確診隔離的立委羅致政，今天下午出席新北巿小英之友會「全民互助，疫情安度」服務關懷據點揭牌儀式，會後接受聯訪表示，新北市幅員遼闊，看起來市長選舉是外界認為的艱困選區，「但我從來不認為新北市是弱的選區」。

由於前副總統陳建仁也參加揭牌儀式，被問到是否替他參選新北市長加持，羅致政說，陳建仁是全國小英之友會的榮譽總會長，參加活動很合理；且陳建仁是國際知名公衛專家，邀請參加關懷中心成立，與政治無關，主要是展現對社會關懷服務的工作。

他說，任何從政黨員來說，如果被徵召參選新北市長，是責任也是榮譽，更是要完成的使命，相信民進黨選舉對策委員會與黨主席蔡英文會全盤考量，作最重要、最正確的決定。

羅致政說，新北選區雖大，但選戰團隊包含立委、市議員等，民進黨在新北的12席立委中有9席，且都非常優秀，年底市議員選舉也過半提名，就組織面來看，只要團結合作一定有勝選機會。

被問到由立委層級參選，是否層級夠；屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌、前交通部長林佳龍是否可能轉戰新北市長；英系是否會掌握六都首長參選人的多數；羅致政說，派系考量不應該是人選考量的唯一絕對因素，整個黨都有總體選戰布局，派系只是其中之一。

他說，對民眾而言，推出最適合、最有勝選機會的優質人選，才是最應該考量的因素。從時程掌握到人選選定，黨內會作出最重要、最正確的總體考量，挑出最適合人選打贏選戰。

同樣出席典禮的立委江永昌接受中央社記者訪問表示，新北選區為重中之重，也是未來2024總統選舉的指標，最後不管徵召哪一戰將，民進黨一定會全心全力團結，各立委也有督導區打好選戰。

對於羅致政參選新北市長的傳言，江永昌說，羅致政的條件很好，勤於奔走基層互動良好，能解決民間問題，應該會帶領新北邁向國際城市；不管是誰，只要提名出人選，大家都會團結爭取勝選。（編輯：李錫璋）1110623