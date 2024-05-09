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綠質疑519封街集會轉移焦點 柯文哲：開專訪回答

2024/5/9 13:41（5/9 13:56 更新）
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民眾黨主席柯文哲9日上午在監察院前出席「第3波民主改革 519草根行動啟動」記者會，會中號召眾人519一起上街頭，以堅定行動向執政者傳達即刻改革的決心。中央社記者鄭清元攝 113年5月9日
民眾黨主席柯文哲9日上午在監察院前出席「第3波民主改革 519草根行動啟動」記者會，會中號召眾人519一起上街頭，以堅定行動向執政者傳達即刻改革的決心。中央社記者鄭清元攝 113年5月9日
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（中央社記者林敬殷、郭建伸台北9日電）台灣民眾黨在總統當選人賴清德520就職前一天，將在民進黨中央黨部前封街集會，遭外界質疑替近日弊案疑雲纏身的民眾黨主席柯文哲轉移焦點。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，確實如此，這就是政治鬧劇，柯文哲應嚴正回應這些社會關注的問題。

對此，柯文哲說，關於3大案，他會開專訪逐一回答，但他認為外界打他1個多月，也打不出什麼名堂。

民眾黨上午舉行記者會，宣布19日將於民進黨中央黨部前封街集會，號召上千人參與，民進黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會做上述回應。

對於媒體詢問是否認為柯文哲轉移焦點，吳思瑤說，確實如此，柯文哲就是轉移焦點。

吳思瑤表示，柯文哲現在被質疑涉及台北京華城案、北投士林科技園區案、台智光案爭議，都沒有講清楚，說法反反覆覆，可能有圖利問題，柯文哲和民眾黨應嚴正回應這些社會關注的問題，這時候施壓執政黨，這就是一個政治鬧劇。

吳思瑤說，這時候到黨中央抗議，就隨他們去，台灣是自由民主社會，民眾黨的論點是否禁得起檢驗，社會自有公評。（編輯：蘇志宗）1130509

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