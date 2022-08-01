中山大學獨創製氫催化技術 成本降至千分之一

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）中山大學化學系研究團隊製出最新複雜氧化物催化劑，主要以地殼含量豐富元素製成，成本僅當前水電解用貴金屬催化劑千分之一，且活性高，有望大幅降低製氫門檻，助攻綠能製氫。

國立中山大學今天發布新聞稿指出，化學系教授陳軍互團隊獨創「酸性氧化還原輔助沉積」技術，創造出最新的複雜氧化物催化劑（complex oxide electrocatalyst），活性高出常用的鎳催化劑4.6倍，表現也優於貴金屬釕催化劑，且大幅降低成本至千分之一，研究成果榮登國際頂尖期刊美國化學會能源快報（ACS Energy Letters）。

研究團隊指出，目前工業活動亟需氫氣作為原料，舉凡製作氨、雙氧水、甲醇，或作為火箭燃料、當作提煉金屬的還原劑等，都需要氫氣；且氫氣能有效保存綠能，電解水產生氫氣可作為再生能源儲能解決方案之一。

但根據國際能源總署（International Energy Agency）報告，以太陽能、風電等綠色能源電解水製成的「綠氫」，只占全球氫產能不到0.1%，主因生產成本太高，每公斤達3至7.5美元，導致使用綠氫作為主要工業原料與燃料來源仍有許多門檻需克服。

陳軍互指出，當前水電解用的貴金屬催化劑如鉑、釕、銥等，成本太過昂貴，就是導致綠氫無法普及的主因之一，為降低氫氣生產成本，研究團隊長期開發以地殼含量豐富元素來設計催化劑，這次用鐵與錳2種元素研發出新型催化劑，成本低於原貴金屬催化劑的千分之一。

此外，相較於常用的鎳催化劑，團隊研發的新型催化劑活性提高了4.6倍，電力轉換效率更好，要產出等量氫氣所需的耗電量更少，大幅降低電力成本。

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陳軍互說，研究成果也發現，新型催化劑能穩定電解海水而不受腐蝕，團隊近期取用西子灣海水測試，成功且長效地轉換成氫氣，「讓我想像未來整片西子灣都是我們的氫氣海」，可望助台灣擺脫能源依賴進口的束縛，也避免如俄烏戰爭導致歐洲能源供應面臨困境等問題。

中山大學指出，研究團隊成員包含博士Zegeye、研究生陳文泰、許峻承及安德魯，此技術長期獲科技部、中山大學及產業單位累計超過千萬元的研發支持，目前已有廠商對新技術表現興趣，團隊未來將朝向更高的能源轉換效益邁進，持續降低電力成本負擔，讓人類所使用的能源更加環境友善。（編輯：謝雅竹）1110801