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自製獵風者衛星何時發射？吳宗信：有望第3季升空

2023/3/14 15:39（3/14 16:10 更新）
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國家太空中心主任吳宗信表示，台灣首顆自製氣象衛星獵風者最快有望7、8月升空。（圖取自facebook.com/TaiwanSpaceAgency）
國家太空中心主任吳宗信表示，台灣首顆自製氣象衛星獵風者最快有望7、8月升空。（圖取自facebook.com/TaiwanSpaceAgency）
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（中央社記者張璦台北14日電）台灣首顆自製氣象衛星獵風者原定今年首季發射，但受負責運載的火箭首次商業發射失敗影響，升空時程推遲，國家太空中心主任吳宗信今天表示，最快有望7、8月升空。

國家太空中心自行設計、製造的獵風者

獵風者衛星小檔案

  • 獵風者衛星是觀測風場的衛星，重量約250公斤
  • 屬台灣自製衛星，自製率逾8成，附帶驗證由台灣自主設計製造的10項關鍵元件與技術
  • 搭載太空中心自行研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀，進行海氣交互作用、颱風強度預測等研究
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衛星，因原訂搭乘的法國亞利安太空公司（Arianespace）織女星C型（Vega-C）火箭，去年12月首次商業發射失敗，升空時程受影響；國科會主委吳政忠今年2月中旬時表示，已請太空中心儘速檢視相關問題。

據了解，亞利安公司必須在3月底前提出替代方案，交付國家太空中心評估，若太空中心同意該方案，獵風者衛星最快有望今年第3季升空。

吳宗信今天出席「科學家的秘密基地」科普展覽開幕儀式，他致詞時指出，國家太空中心1991年成立以來，建置了一系列太空基礎設施，執行福衛一、二、三、五、七號任務，此外，預計在今年下半年，會發射獵風者衛星，大概7月、8月升空。

此外，吳宗信致詞表示，高解析度光學遙測衛星福衛八號、可以24小時穿透雲層進行觀察的合成孔徑雷達衛星、B5G低軌通訊衛星，都在如火如荼進行中，小型衛星載具計畫也在今年正式啟動。

針對太空人才培育，吳宗信指出，除太空教育辦公室、太空學院，今年4所大學成立太空系統工程研究所，9月就有首批研究生入學，同時，科普教育也很重要，希望這次科普展覽啟發學生對太空科學、工程的興趣，為台灣太空人才金字塔的地基，建立更寬更廣的基礎。（編輯：楊凱翔）1120314

#吳宗信
#國家太空中心
#吳政忠
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