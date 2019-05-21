澎湖設職業試探體驗中心 助學生探索性向興趣

澎湖縣政府在中正國中設立「區域職業試探與體驗示範中心」，21日揭牌啟用，鼓勵學生瞭解自我的性向、興趣，找到適合自己的進路，作為將來就業或繼續升學的參考。中央社 108年5月21日

（中央社澎湖縣21日電）澎湖縣「區域職業試探與體驗示範中心」今天在中正國中揭牌，澎湖學子可在這裡探索職業性向及興趣，習得一技之長，未來在職場上找到自己喜歡的工作。

澎湖縣政府向教育部爭取設置在中正國中的「區域職業試探與體驗示範中心」，今天由縣長賴峰偉、議員陳慧玲、教育處長謝國村等人共同揭牌啟用。

賴峰偉表示，「從一粒沙看世界，從一朵花見天堂」，鼓勵學生瞭解自我的性向、興趣，找到適合自己的進路，作為將來就業或繼續升學的參考，達到適性揚才，成就每一位孩子，人生一樣多采多姿。

縣府教育處長謝國村表示，職探中心以閒置教室改建，設置有「工業類電機與電子群」及「家事類餐旅群」等相關職群，現場並安排學生實地操作，未來優先提供國小高年級生體驗，寒暑假則辦理國中小全日營隊，讓學子們透過實作與體驗，可以探索自己的興趣，找到學習的成就感，落實技藝教育。（編輯：李錫璋）1080521