國際海牛文化節6日開幕 體驗牛車採蚵

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）國際海牛文化節今天開幕，彰化縣長王惠美等人參加開幕式，向大家介紹芳苑特有的海牛文化；她致詞時說，芳苑漁民用牛拉車前往潮間帶採蚵，期盼海牛文化被保存下來不要消失。

「2019國際海牛文化節」今天在彰化芳苑鄉普天宮前廣場舉辦開幕式，出席的貴賓則有彰化縣長王惠美、行政院農業委員會畜產試驗所長黃振芳、行政院海洋委員會海洋資源處長黃振德等人。

芳苑沿海地區的「芳苑潮間帶牛車採蚵」是自日治時期迄今仍使用的漁法，由漁戶運用經特殊訓練的牛隻－「海牛」，至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，並於2016年成為彰化第一個以產業登錄的無形文化資產。

王惠美致詞時說，芳苑鄉有生態豐富的潮間帶，也是漁民們賺錢維持生計的地方，漁民們從日治時代就用海牛在潮間帶養蚵採蚵，後來隨著時代變化，機械化的搬運機取代了牛車，海牛文化因此沒落，目前在芳苑只剩下7隻海牛，希望海牛文化能保存下來，不要消失。

黃振芳表示，芳苑鄉只剩下7隻海牛，而畜產試驗所約在30年前就將台灣黃牛保種，同時進行技術移轉，現在全台灣有超過600頭的台灣黃牛，請大家不用擔心，也希望藉由活動將海牛文化推廣到國際。

彰化縣政府指出，國際海牛文化節安排民眾搭上牛車到潮間帶體驗，也有牛車採蚵文化靜態展覽，縣府也規劃鐵馬探索之旅，邀請民眾以騎單車的方式探索芳苑漁村，讓更多民眾了解牛車採蚵文化。（編輯：黃世雅）1081006