農曆新年踏青趣 跟著文字走讀新北

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北3日電）農曆新年好時節，新北市5條輕旅行路線，從濕地到古蹟、從茶園到山間，搭配新北市立圖書館精選好書，不用出國也能感受異國氛圍，循文字脈絡，在恣意走跳中，體驗文化風貌。

壓抑不住想出國的心，不妨走訪被稱為「緬甸街」的華新街，空氣中瀰漫濃郁香料氣息，奶茶、烤餅、米線與彎彎圓圓的文字，一秒穿越國境。

吃飽喝足後踏上烘爐地登山步道望遠，參拜烘爐地南山福德宮，求財、求子、求福甚至求升職，多個願望一次滿足。

圖書館推薦搭配法國漫畫家居‧得立勒（Guy Delisle）的「緬甸小日子」（Chroniques Birmanes）、尤依筑的「誰吃了我的豌豆烤餅？」及莊錦豪的「樂遊緬甸：沐浴在南傳佛光之旅」；4日起到中和分館借10本書，就有機會拿限量200份發財金。

趁走春享受芬多精，石碇區公所經建課長許力倫建議，鄰近石碇老街的淡蘭古道、淡蘭吊橋、親山步道及牧童古道，適合大、小朋友一起郊遊踏青，另還有二格山步道、永安步道、八卦茶園及千島湖等，當然更不能錯過坪林茶業博物館。

新北市圖推薦搭配吳永華「貂山之越：淡蘭古道自然發現史」，坪林分館將在4、5日辦書香茶韻活動，打造不一樣的春天茶會。

迎虎年，百年歷史建築「五股守讓堂」辦「吼你旺」新春系列活動，過年到五股守讓堂走春，享受傳統春節熱鬧節慶氣氛，也帶新春祝福回家。

此外，五股濕地孕育多樣性濕地生態，民國94年發現近危類物種「四班細蟌」，成為國家級重要濕地，春節到五股溼地生態園區，欣賞山海交匯磅礴氣勢。

新北市圖推薦搭配劉伯樂的「哈囉！你好！：濕地裡的野鳥新樂園」及黃玉玲的「歡迎光臨溼地鳥餐廳」。

蘆洲區湧蓮寺是當地信仰中心，每到過年發發財金，總吸引大批民眾爭相拿取，周邊還有新北市定古蹟蘆洲保和宮、廟口商圈夜市等景點，尤其在地特色小吃切仔麵，攤攤滋味大不同。

占地2000餘坪的國定古蹟蘆洲李宅形制完整，特色之一是多用磚柱，其中護龍室內中央豎立磚柱（俗稱將軍柱）高達5公尺，為全台僅見；近年辦抓週受親子歡迎，賞古蹟、留紀念兩相宜。

新北市圖推薦搭配洪愛珠的「老派少女購物路線」，而4日到15日於蘆洲集賢分館借閱10本書，同時預約手作體驗區，打卡拍照，可換限量知名手作老師肥確幸手刻福虎橡皮章。

猴硐貓村名聞遐邇，瑞芳礦業曾在台灣經濟發展上占有舉足輕重地位，瑞芳區長施玉祥推薦搭火車到猴硐火車站，逛完車站旁貓村後，繼續前往猴硐礦坑休閒園區、礦工文史館感受煤鄉歷史風華。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

施玉祥說，另推薦世界級地理景觀「壺穴」，可在猴硐火車站出站後，沿猴硐路往基隆河上游走，或從猴硐煤礦博物園區遊客服務中心外甕仔潭橋下，沿階梯護岸往上游走約1700公尺，30分鐘路程是欣賞壺穴最佳也是較安全觀景路線。

新北市圖推薦搭配施政廷、蕭錦章的「金瓜石：金仔山黃金歲月」及賴舒亞的「金色聚落：記金瓜石的榮枯」；瑞芳分館4日開館，當天第一個借書讀者可拿伴手禮；4日、5日只要到圖書館借書，就能免費喝咖啡。（編輯：李明宗）1110203