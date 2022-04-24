竹市獲前瞻2.0補助 改善火車站等多處人行環境

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新竹市長林智堅（中）24日表示，今年中央「提升道路品質計畫2.0」中，新竹市有7案獲肯定，成功爭取新台幣4.68億元補助，將針對新竹火車站前、景觀大道、多所國小等處進行人行步道及鋪面改善。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年4月24日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市長林智堅今天宣布，竹市獲中央前瞻計畫核定補助，將針對新竹火車站前、景觀大道、多所國小等處進行人行步道及鋪面改善，讓竹市「更好行」。

新竹市政府發布新聞稿，林智堅於稿中表示，他上任後整合既有步道系統、公園、學校等公共資源，打造步行城市，近年更爭取內政部營建署補助，推動全市步行環境改善計畫。

林智堅指出，今年中央「提升道路品質計畫2.0」中，新竹市有7案獲肯定，成功爭取新台幣4.68億元補助。

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林智堅說，此次計畫補助將針對西門國小、三民國小、關東國小、中華路二段（火車站至東大路之間）、高峰路（高翠路至研新四路之間）等5處人行步道新設與環境改善，另改善中華路四段至六段及景觀大道鋪面、路口交通環境。

新竹市政府表示，近5年竹市爭取內政部營建署提升道路品質計畫，推動17處通學步道、東大亮點計畫及纜線地下化工程，友善環境改善成果受肯定。去年內政部營建署主辦「2020年馬路好行」，竹市更獲頒3座優良獎、2座佳作獎及5座個人貢獻獎。（編輯：張銘坤）1110424