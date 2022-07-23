客家政策規劃 陳其邁：文化語言產業三大復興

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客家委員會舉辦「2022客家小炒全國爭霸賽」，南區初賽23日在高雄市美濃區公所登場，高雄市長陳其邁出席與會並致詞。中央社記者曾以寧攝 111年7月23日

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）高雄市長陳其邁今天赴美濃參加「2022客家小炒全國爭霸賽」南區初賽，談及客家政策規劃表示，有文化、語言、產業三大復興，盼落實客家文化保存和客語復興，也振興在地產業。

推廣客家美食、協助帶動客庄社區經濟，客委會推辦「2022客家小炒全國爭霸賽」，在全台分北、中、南、東4區進行初賽，今天在高雄美濃區公所前廣場舉辦南區初賽。

高雄市長陳其邁出席現場，談及客家政策規劃表示，有語言、文化、產業三大復興，語言方面推動幼兒園課餘沉浸式教學，及國高中客華語沉浸式教學；文化則由客家鄉親作家文學、藝術、各領域的創作；產業復興部分除傳統農業外，還有田園景色、觀光休閒、文創及美食等。

陳其邁說，過去常說「如果來高雄東9區卻沒到美濃體驗客家庄生活，就枉費此行」，除了客家美食，希望落實客家文化保存和客語復興、也振興在地產業，讓更多不同族群的人了解客家文化之美。

陳其邁指出，搭配文博會，市府推出30條線「文博遶境」之旅，其中有6條就與客家有關；此外市府也搭配交通部國旅補助方案同步推出優惠，鼓勵更多人來高雄體驗客庄。

今天初賽共有120家取得參賽資格，包含在地人氣餐館、複合式經營餐廳、特色私廚等，投入競賽；南區初賽優選由來自屏東潮州的「胖匠守作料理」奪冠，亞軍及季軍則由美濃在地店家「里長台灣鯛」與知名「悠活渡假村」分別拿下。

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奪冠的「胖匠守作料理」主廚施俊守接受媒體採訪表示，自己將屏東龍膽石斑融入客家小炒，並利用東港櫻花蝦等屏東在地食材，也以涼皮捲做出爽口料理，發揮創意，為傳統客家小炒創造不同風味。

頒獎典禮後陳其邁隨即前往美濃輔天五穀宮參香，在美濃區19個里長陪同下上香，祈求萬事順利，並與鄉親開心合影，現場不時有人高喊「陳其邁，凍蒜」，氣氛熱絡。（編輯：黃世雅）1110723

為推廣客家美食、助帶動客庄社區經濟，客家委員會舉辦「2022客家小炒全國爭霸賽」，在全台分北、中、南、東4區進行初賽，南區初賽23日在高雄市美濃區公所前廣場熱鬧登場。中央社記者曾以寧攝 111年7月23日