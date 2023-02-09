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竹北3里受戰訓火炮射擊影響 獲國軍睦鄰1000萬元

2023/2/9 18:17（2/9 20:26 更新）
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竹北市大義、崇義、尚義里飽受國軍戰訓火炮射擊影響，陸軍日前回饋敦親睦鄰金新台幣1000萬元，竹北市長鄭朝方（後中）9日表示，將透過專案挹注當地道路改善、竹北地區漁業改善工程等，優先維護民眾生活品質。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月9日
竹北市大義、崇義、尚義里飽受國軍戰訓火炮射擊影響，陸軍日前回饋敦親睦鄰金新台幣1000萬元，竹北市長鄭朝方（後中）9日表示，將透過專案挹注當地道路改善、竹北地區漁業改善工程等，優先維護民眾生活品質。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月9日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）竹北市長鄭朝方今天表示，竹北市大義里等3里飽受國軍戰訓火炮射擊影響，漁民生計也減少，陸軍日前回饋敦親睦鄰金1000萬元，將專案挹注漁業改善等，優先維護民眾生活品質。

新竹縣竹北市公所今天發布新聞稿指出，竹北市大義、崇義、尚義里是發展精緻農業休閒觀光重點區，但也飽受國軍戰訓火炮射擊影響，火炮射擊訓練產生灰塵及噪音影響居民長年生活品質，附近漁民出海捕魚也因受炮擊影響而漁獲量大減、收入減少。

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新聞稿中，陸軍裝甲兵訓練指揮部少將指揮官楊建基表示，為降低戰訓對地方造成的影響，僅在漢光演習期間採實彈射擊，其餘射擊訓練皆以無爆破功能、無實彈聲響、不會二次引爆的練習彈為主。國軍並將竹北市列為第1級捐助等級，提供國軍敦親睦鄰金新台幣1000萬元回饋地方。

鄭朝方指出，這筆捐助金將透過專案回饋大義、崇義、尚義等3里，挹注當地道路改善、竹北地區漁業改善工程，以及資源回收、清淨家園等各項公益支出，維護民眾生活品質。（編輯：戴光育）1120209

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